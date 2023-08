Anche Salah verso l'Arabia Saudita: il Liverpool lo blinda, ma mette Chiesa nel mirino

Pronta un'offerta mostruosa per l'attaccante egiziano: 100 milioni al Liverpool, oltre 200 milioni al calciatore in tre anni. Raggiungerebbe Benzema e Kanté

24-08-2023 21:24

Ormai è una vera e propria diaspora: la via è stata aperta da Cristiano Ronaldo, giocatore comunque a fine carriera. Ma ora gli arabi stanno letteralmente dragando il mercato europeo, diventando meta privilegiata anche per giovani giocatori, si veda il caso di Gabri Veiga, destinato al Napoli.

Salah verso l’Al Ittihad

Non sarà più giovanissimo, ma di sicuro è uno di quei giocatori ancora in grado di fare la differenza: Momo Salah, dal Liverpool potrebbe raggiungere Benzema e N’Golo Kanté. L’Al Ittihad è infatti pronto a offrire 100 milioni al Liverpool per l’attaccante egiziano. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’esterno d’attacco sarebbe in cima alla lista delle preferenze del club saudita, con i Reds – proprietari del suo cartellino – alle prese con un piccolo caso: Klopp, infatti, l’egiziano se lo terrebbe stretto.

Salah più pagato di Cr7

La situazione è in fase di evoluzione e qualora dovesse arrivare l’intesa è probabile che Salah riesca a strappare un contratto addirittura migliore rispetto a quelli di Cristiano Ronaldo, che guadagna circa 200 milioni di euro all’anno, e Neymar (140 milioni a stagione), rendendolo così il calciatore più pagato della Saudi Pro League. I Reds non vorrebbero privarsi del loro simbolo, ma davanti a un’offerta irrinunciabile la situazione potrebbe cambiare: perché 100 milioni per un calciatore di 31 anni, per quanto bravo, si incasellano alla voce “offerta irrinunciabile”.

Il Liverpool per ora resiste

Salah, come riporta la Gazzetta dello Sport, la scorsa estate aveva rinnovato coi Reds fino al 2025, col suo stipendio salito a 11,7 milioni di euro netti a stagione rendendolo il più pagato nella storia del club. Ancora a luglio l’Al Ittihad gliene aveva proposti 180 milioni lordi in due anni, con un’offerta per il Liverpool di 70 milioni di euro rispedita al mittente. Ma negli ultimi giorni l’Al-Ittihad sarebbe tornato alla carica. Il Liverpool avrebbe ribadito la contrarietà all’operazione, non foss’altro perché sarebbe difficile trovare un sostituto adeguato ad una settimana dalla fine del mercato. In serata, attraverso una nota ufficiale, i Reds hanno dichiarato Salah incedibile, togliendolo dal mercato. Ma ovviamente la partita non è finita: il calciatore, infatti, è tentato dalle ricche sirene saudite.

Juve occhio: Chiesa nella lista dei reds

In attesa di capire se davvero l’ex Fiorentina e Roma sarà blindato dal Liverpool, circolano già i nomi dei possibili sostituti: uno di questi è Federico Chiesa della Juventus, che ha estimatori in tutta Europa e ricopre un ruolo analogo a quello di Salah. Con 100 milioni in mano, i Reds non avrebbero problemi ad acquistarlo. La Juve è dunque avvisata, anche se non c’è solo il nome di Chiesa sul taccuino; oltre a lui, circolano i nomi di Leroy Sanè del Bayern Monaco, che tornerebbe volentieri in Premier League, e di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, che piace molto a Jurgen Klopp. Tutto può ancora succedere.