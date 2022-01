Andrea Iannone ricompare nella vita di Belen, ma nulla è cambiato

27-01-2022 14:18

Quando con Antonino Spinalbese l’allontanamento è stato ufficializzato, anche se con toni e modi assai delicati, la solitudine di Belen non si è tradotta che in una persistente e ininterrotta continuità di affetti. I suoi figli, Santiago e Luna Marì, i suoi genitori, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser e il fratello Jeremias: sono gli attori di una famiglia, di un clan che si protegge.

Solo Stefano De Martino, ex marito di Belen, compare a intervalli per ovvie ragioni e a rimarcare un rapporto esclusivo e speciale con suo figlio, che mai ha lasciato solo ma che continua a seguire con affetto e dedizione.

Iannone torna a mostrarsi (per caso) con Belen

Ma non è sola, Belen. L’amore di Andrea Iannone, che ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle e si è scoperto un protagonista dello showbiz prestato a causa della squalifica per doping, le ha riservato elogi, comprensione e amicizia. Sì, anche quello. E non solo per quel che ha ribadito nell’intervista rilasciata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Iannone e l’amore per Belen Rodriguez

Iannone ha sempre sottolineato come il rapporto con Belen sia intenso, sicuramente si sia evoluto e che l’interruzione della loro relazione non abbia poi sostituito ai sentimenti il rancore. Per sua stessa ammissione, Belen ha sofferto e ha continuato a patire per la separazione e la conclusione del suo matrimonio con Stefano De Martino. Perciò rivederli assieme, nelle ultime foto pubblicate dal magazine Chi, non aggiunge poi altro al loro rapporto.

Non è la prima volta. Già dopo la seconda rottura con De Martino, Belen era stata fotografata con Iannone che mai ha rinnegato o voluto allontanare la Rodriguez dalla sua vita, pur continuando a intrecciare nuovi rapporti (celebre la lite social tra Belen e Giulia De Lellis) e senza rinvii o dichiarazioni da parte della showgirl argentina.

Michele Morrone intercettato sotto casa di Belen

Anche Michele Morrone (ex di Ballando, a sua volta) sarebbe una figura amica, in questa fase: la Rodriguez è diventata mamma l’estate scorsa e si è allontanata da Spinalbese in tempi più recenti. Ha cercato conforto nell’amica di sempre, Patrizia (ex concorrente del Gf) e ha trascorso qualche giorno di relax nella sua Argentina.

Di ritorno ha rivisto De Martino, ha affrontato la quarantena, ripreso il lavoro e seguito il ritorno a scuola di Santiago che le dedica messaggi di affetto e sostegno. Nulla che escluda nuovi affetti, anche se adesso paiono ancora prematuri.

