Andrea Iannone commuove su Belen, con buona pace della De Lellis

Le incomprensioni che hanno allontanato e separato Andrea Iannone da Giulia De Lellis (tornata insieme all’ex Andrea Damante per poi allontanarsi di nuovo) si sono rivelate insormontabili, complice la vicenda che ha de facto impedito al pilota dell’Aprilia di tornare in sella alla sua moto e di gareggiare.

Eppure il legame tra Iannone e Giulia sembrava sincero, autentico e ciò nonostante le reciproche dimostrazioni di antipatia tra le due protagoniste di un conflitto intenso e profondo, a distanza. Una storia che si è sfilacciata nelle prove della loro vita professionale e sentimentale.

Belen-De Martino contro Iannone-De Lellis

Frammenti di un’esistenza e di personaggi che paiono oggi lontani, lontanissimi. E lo stesso Iannone, che non ama parlare molto delle sue celebri ex, ha però speso nei confronti di Belen Rodriguez parole di grande affetto in quello che forse è il momento più complicato per la famiglia della showgirl argentina che si è separata (di nuovo) dal marito Stefano De Martino e si è misurata con un continuo di smentite, flirt e dichiarazioni accompagnate da comportamenti che denotano, comunque, una sofferenza profonda.

Andrea Iannone torna a parlare della storia d’amore vissuta con Belen Rodriguez. La showgirl e Stefano De Martino si sono detti addio, mentre i rapporti con l’ex marito si sono ormai interrotti, l’argentina ha continuato ad avere un buon legame con il pilota.

Andrea Iannone e i sentimenti che nutre per Belen

Su Instagram, Iannone ha risposto a un utente che gli chiedeva: “Cosa pensi di Belen e cosa ha rappresentato per te?”. Andrea si è abbandonata a una dichiarazione sensibile e affettuosa: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me – ha aggiunto parlando della Rodriguez – ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

La storia tra Belen e Iannone: la rottura e l’incontro con Giulia De Lellis

Era il 2016 quando Andrea Iannone e Belen Rodriguez uscirono allo scoperto durante un vacanza a Ibiza, dopo una foto a Sestri Levante ormai celebre. L’amore, tra alti e bassi, durò sino al 2018 quando la storia si interruppe e presero entrambi strade diverse. Belen tornò con suo marito Stefano, Iannone incontrò Giulia De Lellis.

Ma Andrea ha sempre riservato dichiarazioni affettuose, prive di rancore per entrambe, almeno pubblicamente e sui social. Belen, invece, ha preferito no pronunciarsi sulle questioni che hanno investito il pilota di MotoGP in interviste o sui social, in questi ultimi tormentati mesi.

