Andy Murray, la madre svela tutto

Andy Murray, assente dal circuito da Wimbledon 2017 e poi operatosi all'anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana fara' una dichiarazione. Lo ha affermato la madre dell'olimpionico scozzese, Judy. "Sta facendo la riabilitazione, e' tornato in campo negli ultimi due giorni – ha spiegato a BBC Sport l'ex capitana della Fed Cup britannica parlando del figlio – Il suo obiettivo era quello di provare ad essere pronto per la stagione sull'erba e questo rimane ancora, quindi incrociamo le dita". Il 31enne scozzese, due volte vincitore dello Slam londinese (al via il prossimo 2 luglio), aveva annunciato l'intenzione di tornare in campo nel "Libema Open" di s'Hertogenbosch, in Olanda, dall'11 al 17 giugno. Ma la signora Murray precisa che il figlio non rischiera' di giocare nel Tempio se non e' pronto.

"Qualsiasi giocatore che esce da un infortunio ha bisogno di un po' di tempo per tornare al top della forma. Quando e' stato operato alla schiena nel 2013, Andy e' tornato a giocare in tre mesi, ma gli ci e' voluta la parte migliore di un anno per tornare alla sua massima forma. Hai bisogno di partite per migliorare la tua condizione agonistica, non puoi pensare di tornare e ricominciare da dove eri rimasto. Sara' guidato dal suo corpo e da come si sente, e' l'unica persona che sa come si sente". "La cosa piu' importante e' che si rimetta in forma a lungo termine: qualsiasi atleta di punta ti direbbe che non tornera' all'attivita' finche' non sentira' di poter dare il 100%" – conclude Judy Murray – specialmente in un Major come Wimbledon", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 10:50