Angela Carini diventa modella e lancia una frecciata: “Gente composta da inutile rumore”. Messaggio a Irma Testa?

La pugile napoletana manda un nuovo messaggio sui social con una frase criptica che sembra indirizzata alla sua compagna di squadra alle Olimpiadi e intanto sembra pronta a intraprendere una nuova carriera

Angela Carini non vuole più restare dietro le quinte, dopo le polemiche che l’hanno investita nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi, ora la napoletana non ha intenzione di nascondersi e di dire quello che pensa. Il suo ultimo messaggio sui social sembra indirizzato a tutti i suoi critici e forse in particolar modo alla sua compagna di squadra Irma Testa.

Il post di Angela Carini

Angela Carini è tornata a parlare della sua “verità” solo nelle ultime settimane. Dopo il famigerato incontro con Imane Khelif e le polemiche che ne sono seguite, per mesi la pugile napoletana ha scelto la strada del silenzio. Ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiata, la vittoria ai campionati italiani ha dato nuova consapevolezza ma ancora di più sembra aver avuto l’effetto il ruolo di insegnante che sta ricoprendo al centro sportivo Pino Daniele a Caivano. La napoletana da qualche mese, infatti, veste anche i panni della maestra per tantissimi ragazzi che sembrano essere diventati per lei anche fonte di ispirazione.

Una nuova fiducia che ora spinge Angela Carini anche a essere più pungente e meno riservata sui social con l’azzurra che in una delle ultime storie lancia quello che sembra un messaggio verso i suoi critici e in particolar modo verso la sua compagna di squadra Irma Testa con cui ha avuto un duro confronto a distanza proprio nelle ultime settimane: “Osservando in silenzio, ho compreso di quanto inutile rumore è composta certa gente”.

La carriera da modella

Angela non vuole più nascondersi, e gli ultimi tempi sono stati sempre più ricchi di appuntamenti pubblici. Anche sui social la pugile ha deciso di condividere di più con i suoi fan e ora anche quella che sembra una svolta nella sua carriera lavorativa. L’azzurra infatti ha posato come modella per degli scatti per la nuova collezione di Valeria Mazza. Una nuova veste per la pugile che ha messo da parte ogni ritrosia e ora sembra abbracciare con un atteggiamento completamente nuovo il suo ruolo di personaggio pubblico. Ma le polemiche sono destinate a continuare come hanno dimostrato anche i recenti campionati italiani.