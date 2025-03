Anna Kalinskaya, il calvario continua: fuori subito a Indian Wells contro la wild card Alycia Parks

Ancora un'eliminazione alla prima partita per la russa, piegata in due set dalla numero 61 della classifica WTA; il riscatto nel doppio, in tandem con Caty McNally.

Il calvario di Anna Kalinskaya continua. Da quando la liaison con Jannik Sinner è finita – o almeno così pare – la bella tennista moscovita non ne azzecca più una. Lo storico tabù che la accompagna dall’inizio della carriera – zero titoli in singolare – ultimamente ha lasciato spazio a un altro sortilegio che sembra aleggiare su di lei: non riesce più a vincere neppure una partita. Basti pensare che a Indian Wells ha rimediato un’altra eliminazione al primo incontro giocato, contro un’avversaria tutt’altra che irresistibile.

Indian Wells, Anna eliminata da Alycia Parks

A sbattere subito fuori la russa dal primo dei due tornei del Sunshine Double americano del mese di marzo è stata una wild card, Alycia Parks, numero 61 del ranking WTA. Un’avversaria che Kalinskaya aveva battuto due volte su due in precedenza, l’ultima volta proprio a Indian Wells 2023 con un secco 6-1 6-1. Stavolta a vincere in due set è stata la 24enne statunitense, a dimostrazione della clamorosa involuzione accusata dall’ex fidanzata di Sinner negli ultimi mesi.

Match sospeso, poi la ripresa e il bruciante ko

Il match era stato sospeso sul 2-1 per Parks e sul punteggio di 40-40, con Kalinskaya in battuta. Ricominciato il giorno dopo, nella notte italiana, l’incontro è proseguito in modo altalenante, con una serie di break e controbreak fino a quello decisivo piazzato dall’americana al decimo gioco del primo set, valso il 6-4 e la conquista del primo parziale. La reazione di Annina? Inconsistente. Anzi, la russa ha perso quasi subito il servizio nel set successivo, finendo poi col cedere con un netto 6-3.

Kalinskaya, ulteriore crollo in classifica WTA

L’eliminazione precoce a Indian Wells costerà ad Anna un’ulteriore crollo nella classifica WTA. Lo scorso autunno era alle soglie della top ten, oggi è scivolata alla posizione numero 33. E dopo il WTA 1000 californiano potrebbe scivolare al di sotto dei 40. Per fortuna c’è il doppio. Lì le cose non sono andate male, visto il successo al primo turno in tandem con Katy McNally a spese di Nadiia Kichenok ed Elise Mertens: 4-6 6-2 10-7 il punteggio contro l’ucraina e la belga. Nel prossimo turno però la russa e la statunitense dovranno vedersela con le teste di serie numero 2: Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe.