Ansia Milan: il duo Maldini-Massara aspetta ancora, mercato bloccato

Dopo tante rassicurazioni e un ottimismo generale, si è comunque giunti all’ultimo giorno di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, ovvero i due dirigenti che hanno riportato lo Scudetto a Milano, sponda rossonera, dopo 11 anni di attesa.

Maldini-Massara, il tempo passa ma i rinnovi non arrivano

RedBird è con le spalle al muro. La nuova proprietà, da quanto si è insediata, ha fatto sapere, attraverso le parole del patron Gerry Cardinale, di come fosse fondamentale continuare ad avere Paolo Maldini (e, di conseguenza, anche Frederic Massara) al timone del Diavolo. Tanti giorni sono trascorsi e i rinnovi non sono ancora stati ufficializzati.

Oggi scade il contratto dei due dirigenti e, al momento, tutto è ancora fermo. Nonostante filtri sempre tanto ottimismo dall’ambiente Milan, la realtà è che i due massimi dirigenti rossoneri sono ad un passo dal restare senza contratto e, potenzialmente, di accasarsi altrove. Una situazione che sta scatenando l’ira dei tifosi rossoneri che, come tanti, non comprendono perchè i rinnovi tardino ad arrivare. La presenza di Ivan Gazidis in sede potrebbe sbloccare definitivamente la querelle.

Milan, frizioni con Maldini sul suo ruolo operativo?

Ci si interroga sulle motivazioni che hanno portato ad un ritardo simile nel trovare un accordo per proseguire insieme. Tra le possibili cause di questa estenuante trattativa ci sarebbe il ruolo di Paolo Maldini.

Alla luce di quanto fatto lo scorso anno, con la conquista dello Scudetto, Paolo Maldini pare vorrebbe avere ancora più autonomia decisionale, soprattutto nelle scelte di mercato. Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi ma che potrebbe avere un fondamento.

Milan, il mercato è completamente bloccato: Dybala aspetta

Con il duo Maldini-Massara ancora senza rinnovo di contratto, tutto il mercato del Milan è bloccato completamente. Mentre le altre top sfoggiano acquisti da mille e una notte (Paul Pogba e Angel Di Maria per la Juventus, Romelu Lukaku per l’Inter), il Diavolo è fermo all’operazione Divock Origi.

Più trascorrono i giorni e più sarà complicato trovare giocatori di livello ancora liberi sul mercato. Da ricordare che, in attesa, ci sarebbe anche un certo Paulo Dybala che, per RedBird, sarebbe un colpo eccezionale per far dimenticare la telenovela Maldini-Massara.

