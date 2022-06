Milan, Gazidis in sede: Maldini e Massara vicini al rinnovo?

29-06-2022 18:39

È una giornata molto importante per il Milan: oggi pomeriggio Ivan Gazidis è tornato in sede dopo aver trascorso diversi giorni a New York per sottoporsi a esami di routine già programmati.

Milan: domani scadono i contratti di Maldini e Massara

È ovvio che il ritorno dell’amministratore delegato proprio alla vigilia della scadenza dei contratti dei due guru di mercato Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe fare da prologo alle firme sui rinnovi dei due guru del mercato rossonero. Il 30 giugno, quindi domani, scadono i contratti del direttore tecnico (Maldini) e del direttore sportivo (Massara) dei campioni d’Italia e la firma sui rinnovi diventa essenziale perché la sessione estiva di mercato del Diavolo prenda quota sul serio.

Milan: nel CdA di ieri la questione rinnovi non è stata trattata

Ieri intanto c’è stato anche un CdA della società ma la questione dei rinnovi di Maldini e Massara non è stata toccata. Al momento quindi è difficile sbilanciarsi su quello che potrà accadere tra oggi e domani. L’accordo di massima sarebbe stato trovato nei giorni scorsi e, ha detto di tutti, la permanenza dei due dirigenti non viene messa in discussione da nessuno, ma di fatto la firma non è arrivata, e tantomeno l’ufficialità, e adesso il tempo sta davvero per scadere.

Milan: il mercato dei rossoneri continua a latitare

A causa di questo ritardo quindi il mercato del Milan latita: l’unico colpo della nuova proprietà è quello di Divock Origi, mentre quelli di Renato Sanches e di Botman sono saltati. Insomma, il passaggio della quota di maggioranza da Elliott a RedBird si sta rivelando molto complicato. Sapremo soltanto nelle prossime ore se Maldini e Massara potranno continuare a fare colpi di mercato per i quali hanno molto merito nella conquista dell’ultimo scudetto.

