Ansia per Maradona: "Non sto morendo"

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona. Sullo stato di salute della leggenda del Napoli e del calcio argentino la famiglia ha mantenuto uno stretto riserbo, ma circolano le indiscrezioni sulla presunta malattia che avrebbe colpito l’ex Pibe de Oro, costretto a lasciare la panchina dei Dorados in Messico.

Su Instagram l’ex numero 10 del Napoli è intervenuto con un videomessaggio per provare a fare chiarezza e a smentire i rumors: “Ciao a tutti. Parlano di Alzheimer, ma non sanno cosa significhi la parola Alzheimer. Si tratta di qualcosa di terribile. Si muore di Alzheimer e io non sto morendo. Io non sto morendo!”.

Quindi Maradona ha puntato il dito contro la stampa: “Non sanno fare il loro lavoro. Vogliono fare confusione. E a me non piace la confusione…

Sulla ipotesi Alzheimer era arrivata subito la secca smentita del suo manager Matias Morla in una nota: “Voglio chiarire che ogni esame effettuato non hanno dato alcuna indicazione in tal senso. In Messico Diego stava dirigendo e amministrando un campus di calcio, uno staff tecnico e un club; è stato sottoposto a vari controlli sanitari, da alcuni psicologi e psichiatri, e questi hanno dato risultati soddisfacenti, per cui non ci sono informazioni che coincidono con quanto lasciato trapelare dai mezzi di informazione”.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 15:30