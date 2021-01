Ansia per Sofia Goggia: via in barella dopo la caduta, guai al ginocchio

L’Italia dello sci è in forte apprensione per le condizioni di Sofia Goggia, una delle sciatrici più forti e popolari tra le Azzurre. L’atleta bergamasca è rimasta vittima di una caduta su una pista turistica a Garmisch, in Germania, che stava percorrendo per tornare in hotel dopo la notizia della cancellazione del Super G a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

La 28enne azzurra è stata tradita dalla neve fresca, ed è caduta rotolando per diversi metri, perdendo anche il casco. Subito soccorsa, Sofia è stata trasportata in ospedale in barella: si teme un nuovo infortunio al ginocchio destro, che sarebbe l’ennesimo della sua carriera.

Questo il comunicato ufficiale della Fisi: “Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI”.

A fortissimo rischio ci sono quindi i Mondiali di Cortina, al via da lunedì 8 febbraio: la Goggia era tra le favorite numero uno per la prova della discesa, dopo i quattro successi consecutivi delle scorse settimane.

OMNISPORT | 31-01-2021 15:52