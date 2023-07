Antetokounmpo si offre all’Al Hilal: “Somiglio a Mbappé”. Il tweet è virale

Ironia, simpatia e irriverenza. la stella Nba ha preso parte a suo modo alla vicenda di calciomercato di cui si parla in ogni angolo del mondo, ovvero l'offerta monstre al calciatore francese da parte del club arabo

24-07-2023 22:53

Giannis Antetokounmpo irrompe con un tweet nella querelle in essere tra Paris Saint Germain, Kylian Mbappé e Al Hilal per decidere il futuro imminente dell’attaccante francese. In scadenza di contratto nel 2024, KM7 non ha intenzione di prolungare ulteriormente la sua avventura parigina e di fatto si è promesso al Real Madrid che lo ingaggerebbe a parametro zero, a fronte di un contratto multi milionario.

Il problema è che, sebbene i rapporti tra Mbappé e il Psg si siano definitivamente rotti, il club non ha intenzione di perderlo a zero e assicurargli, al contempo, il lautissimo anno di contratto che resta da qui alla prossima estate. Serve un box, una squadra nella quale parcheggiare provvisoriamente Kylian – che in Francia non vogliono più vedere nemmeno in cartolina – e che se ne accolli l’ultimo anno di stipendio.

400 milioni per 12 mesi

Dall’Arabia il salvagente per Nasser Ghanim Tubir Al-Khelaïfi è già arrivato: si è fatto avanti l’Al Hilal che, nemmeno troppo timidamente, ha messo sul piatto 300 milioni per il club e 400 per Mbappé.

Cifre da capogiro dal valore di 12 mesi: sarebbe per una sola stagione che KM7 potrebbe mettere in tasca una somma mai investita prima per nessun altro sportivo, non solo in ambito calcistico ma pure nel campo largissimo delle altre discipline.

Mbappé ha detto no all’Arabia

La novità delle ultime ore è quella che arriva dalla Spagna, dove fonti vicine al calciatore avrebbero indirizzato L’Equipe verso il no categorico di Mbappé alla corte araba:

Se deve stare in panchina tutto l’anno al Psg, lo farà. Anche perché se i risultati, soprattutto in Champions League, arriveranno andrà bene ma se così non sarà, come farà l’allenatore a lasciare fuori un giocatore del genere? Forse ti può interessare Mbappè apre valzer dei bomber: da Vlahovic a Hojlund, ecco cosa succede Rottura definitiva tra il francese ed Al-Khelaifi. Il suo passaggio al Real aprirebbe le porte a un giro clamoroso di attaccanti da Vlahovic a Hojlund

Ed è per quel no che tanti colleghi del francese e sportivi in generale hanno immediatamente drizzato le orecchie, provando anche solo a immaginare cosa possa voler dire esercitare la professione per un anno e ricevere in cambio tale somma.

L’ironia di Antetokounmpo

Tra coloro che ci hanno scherzato su, lasciando intendere quanto sia folle la situazione, c’è anche il campione Nba, Giannis Antetokounmpo.

Uno che, in termini di stipendio, proprio male non se la passa: ha firmato un quinquennale con Milwaukee (terzo anno in scadenza quest’anno) per un complessivo di 228 milioni di dollari che, spalmati su cinque anni, fanno più di 45 milioni a stagione (vuoi non aggiungergli una ventina di milioni di dollari di sponsor?).

Il tweet virale di Giannis

Nemmeno Antetokounmpo, però, tanti soldi per un lasso di tempo così breve li ha mai visti né potrebbe immaginarli: nell’arco della sua dorata carriera, probabilmente a quella cifra non arriverà.

Deve essergli scattato qualcosa e, con la proverbiale simpatia (perché, simpatico e affabile, lo è sempre stato) ha immediatamente twittato sul tema. Poche parole di una evidenza cristallina e senza necessità di ulteriore spiegazione.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

C’è Giannis in foto col volto sorridente, il dito alzato e una frase mignon:

Al Hilal, puoi prendere me. Somiglio a Kylian Mbappé.

E su questo non ha tutti i torti: capelli, estensione del sorriso, carnagione. Qualcosa di Kylian ce l’ha. Ma quell’offerta, messa nero su bianco sul tavolo di Mbappé, proprio no: a Giannis una proposta monstre di questo livello non è mai arrivata. Né a lui né a nessun altro che non sia KM7.

Mbappé, con identica ironia, ha retwittato il post e lo ha commentato con una sfilza di emoticon che ridono fino alle lacrime.