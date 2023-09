Serie A, anticipi e posticipi dalla 5a alla 19a giornata: il calendario completo e i big match

Il girone d'andata della serie A 2023-2024 si completa con le date e gli orari di anticipi e postici di tutte le giornate dalla 5a alla 19a, che però presenta ancora un asterisco

06-09-2023 20:41

Mandate in archivio le prime tre giornate, con la sosta per le nazionali, la serie A completa il quadro del girone d’andata con la diramazione di tutti gli anticipi e i posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata. Scorriamo il calendario completo dei big match che apriranno e chiuderanno ogni turno dal weekend del prossimo 24 settembre a quello che inaugurerà il 2024.

Serie A, decisi anticipi e postici dalla 5a alla 19a giornata

Il calendario di serie A si completa con il quadro per le prossime quindici giornate. La Lega ha, infatti, pochi minuti fa diramato il quadro con gli anticipi e i posticipi delle giornate che ci accompagneranno fino all’inizio del 2024, vale a dire dalla numero 5 alla numero 19. La questione legata agli anticipi e ai postici interessa, ovviamente, da vicino le squadre impegnate in Europa, che possono ora iniziare a preparare al meglio il proprio calendario in vista dei periodi più dispendiosi e ricchi di appuntamenti da non fallire.

Serie A, date e orari big match di ottobre

Andando con ordine, il primo big match fissato come anticipo arriva alla settima, con il Milan ad ospitare la Lazio sabato 30 settembre alle 18. Tre giorni più tardi, il Diavolo sarà impegnato in Champions League a Dortmund, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri andranno a casa del Celtic. All’ottava giornata arriva il derby della Mole, con la Juventus in casa, si gioca sabato 7 ottobre, anche in questo caso alle 18.

La settimana successiva, domenica 22 ottobre alle 20.45, c’è Milan-Juventus. Pioli dovrà valutare al meglio le proprie scelte con i bianconeri, visto che il 25 si vola a Parigi a sfidare il PSG. Piatto ricchissimo al decimo turno, con ben due big match in programma, uno via l’altro, entrambe nella sera di domenica 29 ottobre: apre Inter-Roma, alle 18, per l’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da “nemico”, chiude Napoli-Milan, alle 20.45.

Serie A, date e orari big match di novembre

Dopo un undicesimo turno senza sfide di vertice, domenica 12 novembre alle 18.00 va in scena il derby della Capitale, con la Lazio a fare gli onori di casa. A tre giorni dal penultimo atto della fase a gironi di Champions League che la vedrà impegnata contro il Benfica, l’Inter fa visita alla Juventus per il derby d’Italia. Appuntamento alle 20.45 di domenica 26 novembre.

Serie A, date e orari big match di dicembre

Dicembre promette di essere caldissimo. Si parte domenica 3 con Napoli-Inter alle 20.45, per proseguire alla giornata numero 15 con Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45. Una scelta obbligata, visto che gli azzurri di Rudi Garcia, il 12 alle 21.00 sono attesi dall’ultima giornata dei giorni di Champions League, al Maradona contro il Braga.

Domenica 17 dicembre alle 20.45 la Lazio ospita l’Inter. L’Olimpico resta “campo principale” anche alla diciassettesima giornata, quando, sabato 23 dicembre alle 20.45, andrà in scena Roma-Napoli. I big match del girone di andata si chiudono sabato 30 dicembre alle 20.45 con Juventus-Roma.

Serie A, attenzione alla 19a giornata

Unico turno ancora da definire e completare è il diciannovesimo. Quattro partite, infatti, presentano ancora l’asterisco. Il motivo è da ricondurre alla Supercoppa italiana nel suo nuovo formato, che vedrà coinvolte Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli. Per questa regione come si legge sul comunicato rilasciato dalla Lega serie A:

Le gare Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio sono posticipate a martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 per effetto della partecipazione delle Società Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli alla Supercoppa italiana. I rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente.

Serie A, il calendario completo dalla 5a alla 19a giornata

Giornata 5 Data Ora Partita 22/09/2023 18.30 SALERNITANA−FROSINONE 22/09/2023 20.45 LECCE−GENOA 23/09/2023 15.00 MILAN−HELLAS VERONA 23/09/2023 18.00 SASSUOLO−JUVENTUS 23/09/2023 20.45 LAZIO−MONZA 24/09/2023 12.30 EMPOLI−INTER 24/09/2023 15.00 ATALANTA−CAGLIARI 24/09/2023 15.00 UDINESE−FIORENTINA 24/09/2023 18.00 BOLOGNA−NAPOLI 24/09/2023 20.45 TORINO−ROMA

Giornata 6 Data Ora Partita 26/09/2023 20.45 JUVENTUS−LECCE 27/09/2023 18.30 CAGLIARI−MILAN 27/09/2023 18.30 EMPOLI−SALERNITANA 27/09/2023 18.30 HELLAS VERONA−ATALANTA 27/09/2023 20.45 INTER−SASSUOLO 27/09/2023 20.45 LAZIO−TORINO 27/09/2023 20.45 NAPOLI−UDINESE 28/09/2023 18.30 FROSINONE−FIORENTINA 28/09/2023 18.30 MONZA−BOLOGNA 28/09/2023 20.45 GENOA−ROMA

Giornata 7 Data Ora Partita 30/09/2023 15.00 LECCE−NAPOLI 30/09/2023 18.00 MILAN−LAZIO 30/09/2023 20.45 SALERNITANA−INTER 01/10/2023 12.30 BOLOGNA−EMPOLI 01/10/2023 15.00 UDINESE−GENOA 01/10/2023 18.00 ROMA−FROSINONE 01/10/2023 20.45 ATALANTA−JUVENTUS 02/10/2023 18.30 SASSUOLO-MONZA 02/10/2023 18.30 TORINO−HELLAS VERONA 02/10/2023 20.45 FIORENTINA−CAGLIARI

Giornata 8 Data Ora Partita 06/10/2023 18.30 EMPOLI−UDINESE 06/10/2023 20.45 LECCE−SASSUOLO 07/10/2023 15.00 INTER−BOLOGNA 07/10/2023 18.00 JUVENTUS−TORINO 07/10/2023 20.45 GENOA−MILAN 08/10/2023 12.30 MONZA−SALERNITANA 08/10/2023 15.00 FROSINONE−HELLAS VERONA 08/10/2023 15.00 LAZIO−ATALANTA 08/10/2023 18.00 CAGLIARI−ROMA 08/10/2023 20.45 NAPOLI−FIORENTINA

Giornata 9 Data Ora Partita 21/10/2023 15.00 HELLAS VERONA−NAPOLI 21/10/2023 18.00 TORINO−INTER 21/10/2023 20.45 SASSUOLO−LAZIO 22/10/2023 12.30 ROMA−MONZA 22/10/2023 15.00 BOLOGNA−FROSINONE 22/10/2023 15.00 SALERNITANA−CAGLIARI 22/10/2023 18.00 ATALANTA−GENOA 22/10/2023 20.45 MILAN−JUVENTUS 23/10/2023 18.30 UDINESE−LECCE 23/10/2023 20.45 FIORENTINA−EMPOLI

Giornata 10 Data Ora Partita 27/10/2023 20.45 GENOA−SALERNITANA 28/10/2023 15.00 SASSUOLO−BOLOGNA 28/10/2023 18.00 LECCE−TORINO 28/10/2023 20.45 JUVENTUS−HELLAS VERONA 29/10/2023 12.30 CAGLIARI−FROSINONE 29/10/2023 15.00 MONZA−UDINESE 29/10/2023 18.00 INTER−ROMA 29/10/2023 20.45 NAPOLI−MILAN 30/10/2023 18.30 EMPOLI−ATALANTA 30/10/2023 20.45 LAZIO−FIORENTINA

Giornata 11 Data Ora Partita 03/11/2023 20.45 BOLOGNA−LAZIO 04/11/2023 15.00 SALERNITANA−NAPOLI 04/11/2023 18.00 ATALANTA−INTER 04/11/2023 20.45 MILAN−UDINESE 05/11/2023 12.30 HELLAS VERONA−MONZA 05/11/2023 15.00 CAGLIARI−GENOA 05/11/2023 18.00 ROMA−LECCE 05/11/2023 20.45 FIORENTINA−JUVENTUS 06/11/2023 18.30 FROSINONE−EMPOLI 06/11/2023 20.45 TORINO−SASSUOLO

Giornata 12 Data Ora Partita 10/11/2023 18.30 SASSUOLO−SALERNITANA 10/11/2023 20.45 GENOA−HELLAS VERONA 11/11/2023 15.00 LECCE−MILAN 11/11/2023 18.00 JUVENTUS−CAGLIARI 11/11/2023 20.45 MONZA−TORINO 12/11/2023 12.30 NAPOLI−EMPOLI 12/11/2023 15.00 FIORENTINA−BOLOGNA 12/11/2023 15.00 UDINESE−ATALANTA 12/11/2023 18.00 LAZIO−ROMA 12/11/2023 20.45 INTER−FROSINONE

Giornata 13 Data Ora Partita 25/11/2023 15.00 SALERNITANA−LAZIO 25/11/2023 18.00 ATALANTA−NAPOLI 25/11/2023 20.45 MILAN−FIORENTINA 26/11/2023 12.30 CAGLIARI−MONZA 26/11/2023 15.00 EMPOLI−SASSUOLO 26/11/2023 15.00 FROSINONE−GENOA 26/11/2023 18.00 ROMA−UDINESE 26/11/2023 20.45 JUVENTUS−INTER 27/11/2023 18.30 HELLAS VERONA−LECCE 27/11/2023 20.45 BOLOGNA−TORINO

Giornata 14 Data Ora Partita 01/12/2023 20.45 MONZA-JUVENTUS 02/12/2023 15.00 GENOA−EMPOLI 02/12/2023 18.00 LAZIO−CAGLIARI 02/12/2023 20.45 MILAN−FROSINONE 02/12/2023 12.30 LECCE−BOLOGNA 03/12/2023 15.00 FIORENTINA−SALERNITANA 03/12/2023 15.00 UDINESE−HELLAS VERONA 03/12/2023 18.00 SASSUOLO−ROMA 03/12/2023 20.45 HNAPOLI−INTER 04/12/2023 20.45 TORINO−ATALANTA

Giornata 15 Data Ora Partita 08/12/2023 20.45 JUVENTUS−NAPOLI 09/12/2023 15.00 HELLAS VERONA−LAZIO 09/12/2023 18.00 ATALANTA−MILAN 09/12/2023 20.45 INTER−UDINESE 10/12/2023 12.30 FROSINONE−TORINO 10/12/2023 15.00 MONZA−GENOA 10/12/2023 18.00 SALERNITANA−BOLOGNA 10/12/2023 20.45 ROMA−FIORENTINA 11/12/2023 18.30 EMPOLI−LECCE 11/12/2023 20.45 CAGLIARI−SASSUOLO

Giornata 16 Data Ora Partita 15/12/2023 20.45 GENOA−JUVENTUS 16/12/2023 15.00 LECCE−FROSINONE 16/12/2023 18.00 NAPOLI−CAGLIARI 16/12/2023 20.45 TORINO−EMPOLI 17/12/2023 12.30 MILAN−MONZA 17/12/2023 15.00 FIORENTINA−HELLAS VERONA 17/12/2023 15.00 UDINESE−SASSUOLO 17/12/2023 18.00 BOLOGNA−ROMA 17/12/2023 20.45 LAZIO−INTER 18/12/2023 20.45 ATALANTA−SALERNITANA

Giornata 17 Data Ora Partita 22/12/2023 18.30 EMPOLI−LAZIO 22/12/2023 18.30 SASSUOLO−GENOA 22/12/2023 20.45 MONZA−FIORENTINA 22/12/2023 20.45 SALERNITANA−MILAN 23/12/2023 12.30 FROSINONE−JUVENTUS 23/12/2023 15.00 BOLOGNA−ATALANTA 23/12/2023 15.00 TORINO−UDINESE 23/12/2023 18.00 HELLAS VERONA−CAGLIARI 23/12/2023 18.00 INTER−LECCE 23/12/2023 20.45 ROMA−NAPOLI

Giornata 18 Data Ora Partita 29/12/2023 18.30 FIORENTINA−TORINO 29/12/2023 18.30 NAPOLI−MONZA 29/12/2023 20.45 GENOA−INTER 29/12/2023 20.45 LAZIO−FROSINONE 30/12/2023 12.30 ATALANTA−LECCE 30/12/2023 15.00 CAGLIARI−EMPOLI 30/12/2023 15.00 UDINESE−BOLOGNA 30/12/2023 18.00 HELLAS VERONA−SALERNITANA 30/12/2023 18.00 MILAN−SASSUOLO 30/12/2023 20.45 JUVENTUS−ROMA