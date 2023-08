Champions, le avversarie del Milan: come giocano Psg, Borussia Dortmund e Newcastle

L'urna è stata poco benevola con la squadra di Pioli, che ritroverà i grandi ex Donnarumma e Tonali: le tre formazioni ai raggi X, le stelle e i punti deboli

31-08-2023 20:37

Chi parte in terza fascia non può avere molte pretese, eppure al Milan non è andata affatto bene, non foss’altro per una questione di “cuore”. L’urna dei gironi di Champions League ha regalato ai rossoneri il Paris Saint Germain di Mbappè e del grande ex Donnarumma, così come dalla quarta fascia è spuntata fuori l’avversaria più tosta del novero, il Newcastle dell’altro grande ex, Sandro Tonali, passato in estate ai Magpies per 80 milioni di euro. Chiude il quadro il sempre scomodo Borussia Dortmund.

Il nuovo Psg di Luis Enrique

Meno star e più giovani di talento, senza dimenticare ovviamente Mbappè: è il Psg del nuovo corso affidato a Luis Enrique, che dopo Messi e Neymar, ha dato il benservito anche a Marco Verratti. Partito a rilento in Ligue1 (due pareggi e una vittoria) la formazione del tecnico spagnolo ruota naturalmente attorno al centravanti, ma ha diversi punti di forza. Innanzi tutto, lo stesso Donnarumma in porta: davanti, una coppia centrale di assoluta affidabilità composta da Skriniar e Marquinhos (ai quali va aggiunto Kimpembe), con Lucas Hernandez e Hakimi ai lati. Un centrocampo dinamico e di qualità (Zaire Emery-Ugarte e Vitinha), con Danilo Pereira e Fabian Ruiz pronti a subentrare. Infine, un attacco esplosivo composto dal trio Dembelè-Asensio-Mbappè, con Kang-in Lee in rampa di lancio. Forse non il più forte Psg degli ultimi anni, ma di sicuro quello meglio assortito. Il lavoro di Luis Enrique potrà fare la differenza, alla lunga.

Borussia Dortmund, insidia giallonera

Il Borussia Dortmund è la classica squadra non fortissima, ma che nessuno vuole incontrare. Nella scorsa stagione, i gialloneri andarono ad un millimetro dal detronizzare il Bayern Monaco, e si presentano agguerriti come sempre. Solito 4-2-3-1 tutto corsa e intensità per i ragazzi di Terzic, che hanno nell’esplosività di Haller e nell’esperienza di Hummels i punti di forza. Il centrocampo è ben assortito, con il trio Nmecha-Can-Sabitzer, mentre Malen e Brandt sono attaccanti esterni mobili e insidiosi. Forse la difesa non è il punto forte, ma d’altronde la storia del Borussia in questo senso parla chiaro. Ma al Signal Iduna Park è sempre dura per tutti.

Il Newcastle e il grande ex Tonali

Era la mina vagante della quarta fascia, ed è capitata proprio al Milan. Il Newcastle, che a suon di investimenti finanziati dalla proprietà saudita, cerca di conquistare un posto al sole in Premier e in Europa. Eppure, la partenza in campionato è stata balbettante: dopo la roboante vittoria sull’Aston Villa, con tanto di gol di Sandro Tonali in avvio, e le sconfitte contro City (1-0) e Liverpool (2-1 in casa). Se la prima è stata tutto sommato immeritata, la seconda ha suscitato molte perplessità, in vantaggio di un uomo e di un gol sui reds. Howe sta schierando la squadra con un 4-3-3: attacco guidato da Isak, con Gordon e Almiron ai lati, nel mezzo Bruno Guimares dirige le danze protetto da Joelinton e Tonali. La linea difensiva Trippier-Schar-Botman-Burn è ancora da limare, ma potenzialmente è solida davanti all’ottimo Pope. L’atmosfera al St. James’ Park sarà molto calda.

Milan, Baresi: possiamo competere con tutte

“Sapevamo che dalla terza fascia non sarebbe stato semplice, ma sarà bello giocare contro queste squadre. Possiamo competere con tutte, dobbiamo sempre essere ambiziosi. Anche queste avversarie possono battersi. Non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Credo che anche gli altri non siano felici di averci nel girone”. Così Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ai microfoni di Sky Sport, commentando il sorteggio che si è svolto al Grimaldi Forum di Montecarlo che ha definito il cammino della fase a gironi della Uefa Champions League 2023/2024 del Milan. “Tonali? Ci dispiace incontrarlo presto, Sandro avrà l’accoglienza che merita – ha aggiunto Baresi – c’è un ricordo vivo, è stato amato da tifosi e compagni”.