Roma, Pinto svela futuro Mourinho e Dybala e si sfoga sul VAR: "Lukaku tardi? C'è chi non ha preso nessuno"

Tiago Pinto analizza a tutto tondo la situazione della Roma, tra paletti di mercato, i rinnovi di Mourinho e Dybala. Sul Var e l'arrivo tardivo di Lukaku, il gm non si trattiene

05-09-2023 20:31

Appena un punto in classifica figlio di due sconfitte e un pari, a cui si aggiungono già sei reti subite. Questo il bilancio impietoso che Tiago Pinto, si è trovato oggi a commentare dopo le tre giornate inaugurali del campionato della Roma. In conferenza stampa, il general manager giallorosso ha toccato questo e altri temi, non disdegnando una frecciatina all’uso del VAR, rivelando le motivazioni dietro le scelte di mercato e soffermandosi anche sul futuro di José Mourinho e Paulo Dybala e sui passaggi che hanno portato ad attendere prima di piazzare il colpo Lukaku.

Tiago Pinto punta il dito contro il VAR

È un Tiago Pinto che non usa mezze misure quello che commenta in conferenza stampa le prime tre giornate di serie A della Roma. In particolare, nel mirino del gm giallorosso ci finisce il VAR e la classe arbitrale:

Siamo appena alla terza di campionato e non è mia intenzione fare guerre e o polemiche sugli arbitri, però, devo dire che non capisco più nulla. Dobbiamo sentire quello che dicono, ma anche loro devono iniziare ad ascoltarci. Ancora non riesco a capire che differenza c’è tra l’episodio di Zaniolo a Napoli l’anno scorso e quello di Rui Patricio contro il Milan. Non vuole essere una critica, ma in questo momento mi pare che c’è un calcio giocato e uno del VAR…

Pinto, poi, prosegue:

Mi sento in difficoltà a dare una mia opinione su alcune questioni. È difficile quando non capisci l'uniformità. E non parlo solo in Italia. Ovvio che dopo le gare, a caldo, possiamo avere atteggiamenti che possono non piacere, ma davvero fatico a capire la strada che il calcio sta seguendo. Mi pare che oggi il potere decisionale sia minore. Credo che più che le polemiche e le interviste, le persone responsabili dovrebbero iniziare ad ascoltare giocatori e allenatori.

Rinnovo Mourinho

rinnovo di José Mourinho, la cui posizione dopo il ko con il Milan è stata Il discorso passa, inevitabilmente, sul, la cui posizione dopo il ko con il Milan è stata messa in discussione anche da alcuni tifosi giallorossi

La questione del rinnovo è importante. Sono temi che trattiamo internamente e non pubblicamente. Siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo, ma siamo carichi e motivati per riprendere dopo la sosta a fare risultati. Siamo concentrati sulla Roma e su che cosa poter fare meglio. Con Mourinho ci diciamo le cose in faccia. Siamo motivati e carichi per la Roma. Non vogliamo il minimo scontro con nessuno.

Obiettivi stagionali

In merito agli obiettivi della Roma e la necessità di qualificarsi per la Champions League, Pinto rivela:

È la grande ambizione della proprietà e anche la mia. L’obiettivo è quello, ma se ci arriviamo o no è un’altra cosa. Siamo obbligati a qualificarci? No, non uso queste parole. Ovvio, che quando prendo gente come Wijnaldum, Dybala, Lukaku e Champions?. L’obiettivo è quello, ma se ci arriviamo o no è un’altra cosa. Siamo. Ovvio, che quando prendo gente come Wijnaldum, Dybala, Lukaku e Abraham qualcosa devi dirgli, ma non è che questi giocatori non vengono se non lottiamo per la Champions League. La penso così e non credo che io e Mourinho siamo in disaccordo su questo punto.

Come sta Dybala e la voglia di continuare insieme

Sulla situazione legata a Paulo Dybala, Pinto si sbilancia sulla voglia di proseguire ancora insieme:

Faremo di tutto per continuare insieme. Con lo staff tecnico di Mourinho e quello medico della Roma, siamo riusciti a portare a condizioni interessanti i giocatori con problemi. E non penso solo a Paulo. L’anno scorso su Dybala si è parlato solo della clausola. C’è un grande rapporto con lui e il suo entourage e devo dire che oltre a essere un giocare è anche uomo fantastico… godiamocelo ora. Negli ultimi due anni e mezzo non ho ma venduto false aspettative, ma sono contento di lui e lui è contento qui.

Tiago Pinto e la passione per Renato Sanches

Il gm giallorosso ammette, poi, di avere un debole per Renato Sanches:

Sono ossessionato da lui, come giocatore mi fa impazzire. Lo volevo già ai tempi del Benfica e, ora, siamo riusciti a prenderlo. Se dovesse avere problemi in futuro, la colpa sarà mia, ma sono convinto che questo allenatore, lo staff medico e quello tecnico, oltre a tutto quello che c’è intorno alla Roma, possiamo farlo rendere al meglio. Da questa convinzione nasce il contratto con riscatto dopo un tot di gare giocare. Se Renato Sanches dovesse andar male l’unico responsabile sono io.. Lo volevo già ai tempi del Benfica e, ora, siamo riusciti a prenderlo. Se dovesse avere problemi in futuro, la colpa sarà mia, ma sono convinto che questo allenatore, lo staff medico e quello tecnico, oltre a tutto quello che c’è intorno alla Roma,. Da questa convinzione nasce il contratto con riscatto dopo un tot di gare giocare.

