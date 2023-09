Europa League e Conference: Date e orari di Roma, Atalanta e Fiorentina

Europa League e Conference League partono il 21 settembre, ecco date e orari delle gare dei gironi delle tre squadre italiane

02-09-2023 11:09

L’Uefa ha ufficializzato date e orari delle gare delle fasi a gironi di Europa League e Conference League. Si parte il 21 settembre. Questi gli impegni delle tre squadre italiane in gara.

Il calendario della Roma in Europa League

La Roma ha avuto un sorteggio agevole: oltre ai moldavi dello Sheriff Tiraspol, Pellegrini e compagni scenderanno in campo gli svizzeri del Servette e lo Slavia Praga. Questo il calendario

21 settembre (ore 18.45) Sheriff Tiraspol-Roma

5 ottobre (ore 21) Roma-Servette

26 ottobre (ore 21) Roma-Slavia Praga

9 novembre (ore 18.45) Slavia Praga-Roma

30 novembre (ore 21) Servette-Roma

14 dicembre (ore 18.45) Roma-Sheriff Tiraspol

Il calendario dell’Atalanta in Europa League

L’Atalanta debutta in casa contro i polacchi del Rakow (21 settembre ore 21), per poi affrontare nella seconda giornata lo Sporting Lisbona in Portogallo (5 ottobre ore 18.45). Questo il calendario completo

21 settembre (ore 21) Atalanta-Rakow

5 ottobre (ore 18.45) Sporting Lisbona-Atalanta

26 ottobre (ore 18.45) Sturm Graz-Atalanta

9 novembre (ore 21) Atalanta-Sturm Graz

30 novembre (ore 18.45) Atalanta-Sporting Lisbona

14 dicembre (ore 21) Rakow-Atalanta

Il calendario della Fiorentina in Conference League

I viola partiranno dal Belgio in casa del Genk (21 settembre ore 18.45), poi giocheranno due match consecutivi in casa contro il Ferencvaros (5 ottobre ore 21) e contro il Cukaricki (26 ottobre ore 21). Questo il calendario completo

21 settembre (ore 18.45) Genk-Fiorentina

5 ottobre (ore 21) Fiorentina-Ferencvaros

26 ottobre (ore 21) Fiorentina-Cucaricki

9 novembre (ore 21) Cucaricki-Fiorentina

30 novembre (ore 21) Fiorentina-Genk

14 dicembre (ore 18.45) Ferencvaros-Fiorentina