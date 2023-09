Sorteggio Europa League 2023/2024, alle 13 del 1° settembre i gironi e le avversarie di Roma a Atalanta. Diretta live

Per il sorteggio della fase a gironi, i 32 club coinvolti vengono suddivisi in quattro fasce da otto squadre. Come si legge nel regolamento, la prima fascia comprende la squadra detentrice del titolo della UEFA Europa Conference League (West Ham United FC) e i primi sette club nel ranking coefficienti per club, la seconda fascia i successivi otto club nel ranking e così via per le fasce 3 e 4.

Per consentire che i club abbinati della stessa federazione nazionale giochino ad orari diversi, secondo i principi di abbinamento, gli otto gironi saranno distinti per colore: i gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H blu.

Quando un club abbinato viene assegnato, ad esempio, a un gruppo rosso (A, B, C o D), l’altro club abbinato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Le partite dei gruppi rossi non si giocheranno contemporaneamente a quelle dei gruppi blu.