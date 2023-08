Europa League, dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

Forse ti può interessare

Roma, Lukaku non basta: assalto a Bonucci e Sergio Ramos. La promessa di Friedkin a Mourinho

La Roma ci ha preso gusto: dopo Lukaku altri regali in arrivo per Mourinho. Non solo Bonucci o Sergio Ramos: nel mirino anche il portiere Lloris e Kostic, in uscita dalla Juve