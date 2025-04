MotoGP Jerez, Quartararo e il dubbio sulla sua caduta: l'ansia di Marc Marquez. E i tifosi pungono Bagnaia

Dopo la Sprint di Jerez, Marc Marquez si è voluto sincerare con Quartararo sulla caduta subita dal francese. E su Bagnaia si abbattono delle critiche da parte dei tifosi: ecco perché

C’è stato un piccolo caso nella Sprint Race del GP di Spagna in quel di Jerez. Ci riferiamo alla caduta di Fabio Quartararo, che ha dissipato la sua leadership della corsa dopo due giri. Al che ha ereditato la testa della gara veloce Marc Marquez, che è andato quindi a vincere la quinta Sprint su cinque affrontate in questa stagione.

L’incidente di Quartararo e il ruolo di Marquez

Una vera disdetta per il francese che comunque è in pole domani per il Gran Premio (era dal 20 marzo 2022, all’epoca il GP d’Indonesia, che il pilota Yamaha non partiva dalla primissima fila), con alle spalle i due ducatisti ufficiali Marquez e Francesco Bagnaia.

Nella Sprint Quartararo ha pagato l’aver spinto al limite la propria moto, come poi ha riconosciuto nelle interviste post-gara rilasciate a Sky Sport. Oltre a soccombere nel duello contro lo spagnolo pluricampione, che ha esercitato la sua pressione nei confronti del transalpino che ha poi perso il posteriore del proprio mezzo finendo fuori pista.

Lo scambio di battute tra Quartararo e Marquez: “Ma sono stato io?”

Una dinamica che però ha lasciato qualche dubbio in Marquez, che finita la gara si è incontrato con il rivale nella mix zone, dove i due hanno scambiato qualche battuta. L’iberico ne ha approfittato per chiedere rassicurazioni sul fatto che non fosse stato lui l’artefice della caduta di Quartararo, che invece ha provato a reagire al tentativo di sorpasso da parte del ducatista poi andato a buon fine. Finendo quindi gambe all’aria senza più il controllo della sua M1.

Marquez, dicevamo, ha chiesto al francese: “Non è che ti ho toccato io o qualcosa del genere?”. L’altro ha risposto di no, aggiungendo: “Quando mi hai sorpassato ho iniziato a slittare sul rettilineo, poi ho frenato e sono uscito fuori pista”.

Bagnaia “sgridato” da Dall’Igna, e i tifosi lo punzecchiano

Se Marquez è rassicurato, Bagnaia continua a masticare amaro. Tanto da beccarsi pure una specie di rimbrotto da parte del direttore generale Ducati Corse Gigi Dall’Igna. Se da una parte la casa di Borgo Panigale continua a monopolizzare i piazzamenti davanti, Pecco invece continua a faticare a mettere la sua moto nelle posizioni di testa di una Sprint.

Nelle gare del sabato “faccio fatica a sorpassare, e anzi mi è difficile anche avvicinarmi a chi mi è davanti per poterlo sorpassare: ho un gap che va dai sette decimi al secondo, e non appena mi avvicino tendo ad avere problemi con la gomma posteriore”, sono le parole del pilota nelle interviste di oggi a Sky Sport.

E sui social gli appassionati da una parte salutano il ritorno di Quartararo invocando una moto all’altezza per esprimere il suo talento rimasto silente in questi anni (e c’è chi azzarda dicendo che è persino superiore a Marc Marquez), dall’altra si dolgono per Bagnaia: “Essere in una posizione come Pecco e vedersi arrivare Marc che é bestiale ti può solo distruggere psicologicamente e infatti piano piano succederà. Mi dispiace tanto”, sentenzia un tifoso.

Ma altri ne hanno approfittato per attaccare l’ex campione del mondo piemontese. “Bagnaia nelle dichiarazioni post gara ogni volta sembra Tom Sykes ai tempi della Kawasaki quando arrivò Rea nel box”, e riguardo le parole di Pecco che aveva ipotizzato una penalizzazione, poi arrivata, ai fratelli Marquez per la partenza con il semaforo rosso acceso in pitlane, un altro appassionato scrive: “Visto che si tratta di un compagno di squadra forse era meglio se stava zitto… Mi viene da pensare che ‘quelli del ranch’ non sanno più cosa fare”. E un tifoso osserva: “Ragazzi con tutto l’affetto e la stima che ho per Pecco devo ammettere che di testa é stato distrutto da Marquez. Persino Rossi subì la testa di Marquez e non è di uno qualsiasi che stiamo parlando”.