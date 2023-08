Calciomercato Fiorentina Bonucci a pranzo con Pradè, la Juventus si lancia su Amrabat

La squadra viola è a caccia di un difensore e l’ex capitano della Juventus Bonucci oggi avrebbe incontrato a pranzo il direttore sportivo Daniele Pradè; i bianconeri provano a inserirsi per Amrabat

La Fiorentina potrebbe essere interessata a Leonardo Bonucci. L’indiscrezione la lancia “Il Tempo” con una fotografia che ritrae il difensore della Juventus a pranzo a Forte dei Marmi in compagnia del diesse della Fiorentina, Daniele Pradè e di Alessandro Nasi. Magari solo un incontro amichevole ma in questa momento della stagione si pensa subito al mercato.

Fiorentina: spunta la pista Bonucci

La Fiorentina cerca da tempo un difensore centrale, le trattative con il croato Sutalo non hanno sortito l’effetto sperato e il ds Daniele Pradè cerca la soluzione giusta da mettere a disposizione di Vincenzo Italiano. Oggi il dirigente della squadra toscana è stato fotografato a pranzo a Forte dei Marmi in compagnia di Alessandro Bonucci e di Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli e Lapo Elkann.

L’indiscrezione è quella riportata da Il Tempo con tanto di fotografia “incriminante”, il pensiero va subito al mercato visto che il giocatore è in rotta di collisione con la Juventus ma potrebbe essersi anche trattato di un incontro slegato a vicende di “campagna acquisti”.

Bonucci si difende dalle accuse sul caso Mancini

Nel frattempo il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, più che parlare del suo futuro in chiave mercato fa riferimento alle voci che lo volevano “colpevole” per l’addio di Roberto Mancini alla nazionale. Sui social il giocatore si è espresso così: “Stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza”.

Amrabat nel mirino della Juventus

Colpi in entrata e in uscita, la Fiorentina è stata molto attiva in questa finestra di mercato con l’arrivo di due attaccanti per Italiano con Nzola e Beltran che già fanno sognare i tifosi toscani. Ma resta ancora da risolvere la situazione legata a Sofyan Amrabat, il centrocampista marocchino vorrebbe cercare una nuova avventura ma le offerte del Manchester United non hanno soddisfatto i viola e ora sul giocatore c’è anche l’interesse della Juve, con Giuntoli che segue il centrocampista sin dai tempi di Napoli. Il problema è sempre lo stesso: la richiesta di 30 milioni avanzata dalla società di Commisso.

Baldanzi, Fausto Vera e Nico Domingue: chi avanza

La Fiorentina però sembra attiva su più fronti. Il sogno del club è rappresentato da Tommaso Baldanzi, il centrocampista offensivo dell’Empoli viene considerato come una stella e a Italiano piace moltissimo ma i cugini empolesi non intendono fare sconti e continuano a chiedere 23 milioni di euro. Il giocatore resta una priorità ma solo in caso di una cessione eccellente. Sullo sfondo per la linea mediana del capo ci sono anche i nomi di Fausto Vera del Corinthias e quello di Nico Dominguez del Bologna, che i viola cercano da tempo.