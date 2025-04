Barcellona-Real Madrid, moviola: gol annullati, rigori revocati, follia Rudiger che rischia 12 giornate, una corrida!

La prova dell’arbitro De Burgos nella finale di copa del Rey a Siviglia analizzata ai raggi X, il fischietto iberico ha ammonito anche sette giocatori

Ricardo de Burgos Bengoechea, l’arbitro designato per la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, aveva fatto scalpore alla vigilia lamentando minacce: li. “I video su Real Madrid TV ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. E’ una situazione assurda”. Vediamo come se l’è cavata ieri al La Cartjua di Siviglia.

I precedenti di De Burgos e le statistiche

Per De Burgos è stato il quarto Clasico in una situazione inimmaginabile: per lui è stata anche la ventesima partita stagionale tra Liga e coppe nazionali. Il bilancio era di 57 ammoniti (media 3,56). Solo due rigori sui 114 assegnati finora nelle 33 giornate di campionato disputate. Per l’arbitro basco si tratta di uno 0,13, mentre la media della categoria è di 0,36. Infine, ha fischiato un totale di 358 falli nei suoi oltre 1.440 minuti di gioco.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato al Var da González Fuertes, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Tchouameni (R), Gerard Martin (B), De Jong (B), Modric (R), Fermin Lopez (B), Raphinha (B), Bellingham (R). Espulsi al 121′ Rudiger (R), Bellingham ( R) e Vazquez (R) dalla panchina, ammonito anche Ancelotti.

Barcellona-Real, i casi da moviola.

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15’ fallo di mano di Valverde su cross di Raphinha: ci poteva stare il rigore. Al 30’ Tchaoumeni fallaccio da rosso su Dani Olmo, viene solo ammonito.Al 35′ gol annullato al Real: intuizione di Ceballos per Bellingham che aggancia in area e batte Szczesny, ma partendo da posizione di fuorigioco. Al 43’ il Barcellona colpisce palo con colpo di testa in area, da calcio d’angolo, di Ferran Torres: Ceballos trattiene Cubarsi, tirandogli maglia, e gli impedisce di mettere il pallone in porta con una zampata. Altro rigore non sanzionato dall’arbitro.

Schiaffo in faccia a Yamal al 45’ da Ceballos, non sanzionato. Al 47′ calcio di rigore fischiato per un’intervento falloso in area su Vinicius, che però si trovava in posizione irregolare: revocato. Al 67’ giallo di De Jong per fallo al limite dell’area su Mbappé: solo ammonizione e non espulsione (decisione corretta dell’arbitro in quanto non è fallo da ultimo uomo).

Al 95”30 l’arbitro delle polemiche de Burgos Bengoetxea concede un calcio di rigore per un contatto di Asencio su Raphinha. Cominciano le proteste, il direttore di gara va all’onfield review e decide di cancellare il rigore: si va ai supplementari. Al 118′ rigore per il Real Madrid, non fischiato a causa della posizione irregolare di Brahim Dìaz, che la tocca per Mbappé prima che il francese venga steso in area.

Al 121′ espulso Rudiger dalla panchina! Scene di protesta e di rabbia con il centrale tedesco che si prende il cartellino rosso. Rosso anche per Lucas Vázquez e Bellingham. Dei tre, il caso del difensore centrale tedesco emerge come il più grave, dopo aver letto il testo del rapporto di De Burgos Bengoetxea. “È stato espulso per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff tecnico, mostrando un atteggiamento aggressivo”, si legge nel comunicato: potrebbe essere squalificato per un periodo compreso tra 4 e 12 partite, secondo l’articolo 101. Li sconterebbe in Liga, Bellingham e Lucas Vázquez non avranno una squalifica così lunga e li sconterebbero in Coppa. Finisce 3-2 per il Barca.