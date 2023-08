Calciomercato Juventus, Kostic verso la cessione: piace in Premier, Bundesliga e alla Roma

Juventus, riflessioni in corso su Kostic: il serbo, sin qui mai impiegato da Allegri, potrebbe lasciare Torino nelle ultime ore del calciomercato. Anche la Roma ci pensa.

30-08-2023 15:07

I colpi last minute, più che in entrata, la Juventus quest’anno potrebbe piazzarli in uscita. Il ds Giuntoli è al lavoro per piazzare gli esuberi – un fronte particolarmente caldo è quello che riguarda Moise Kean, un altro invece coinvolge Leonardo Bonucci – ma c’è un titolarissimo della scorsa stagione che, a sorpresa, potrebbe lasciare Torino nelle ultime ore di mercato: si tratta di Filip Kostic, esterno serbo approdato in bianconero appena un anno fa.

Juventus, riflessioni in corso su Kostic: può partire

Secondo quanto riportato da diversi organi d’informazione, in primis Tuttosport e Corriere dello Sport, la società bianconera sta riflettendo seriamente sul serbo. Kostic, che il prossimo primo novembre compirà 31 anni, è stato acquistato l’estate scorsa dall’Eintracht Francoforte, con cui aveva appena vinto l’Europa League. Esterno dai piedi buoni e dalla tecnica sopraffina, per tutta la scorsa stagione è stato tra i calciatori più impiegati da Allegri. In campionato ha totalizzato 37 presenze, mettendo a segno tre gol; in tutte le competizioni, ha invece giocato in 54 circostanze.

Il doppio indizio di mercato: Kostic mai impiegato

Curiosamente, nelle due partite della Juventus di quest’anno, a Udine e contro il Bologna, Kostic non solo non è partito titolare, ma non è stato neppure lanciato nella mischia da Allegri a partita in corso. Al termine della rocambolesca partita col Bologna il secondo allenatore bianconero, Landucci, ha provato a minimizzare: “Si sta allenando bene, lo teniamo in considerazione”. Ma, indubbiamente, il declassamento da punto fermo a ultimo dei panchinari è sotto gli occhi di tutti. E potrebbe fare da preludio a una clamorosa cessione. Magari anche da pedina per arrivare a qualche obiettivo in entrata: qualsiasi riferimento a uno scambio con l’Atletico Madrid per Morata non è casuale.

Juve, 15 milioni per Kostic: si fa avanti la Roma

Kostic è legato alla Juventus da un contratto fino al 2026, percepisce due milioni e mezzo d’ingaggio a stagione. Il serbo ha parecchi estimatori in Bundesliga, dove ha giocato con profitto per tanti anni, ma anche in Premier. Nulla di concreto, per il momento, è arrivato dalle parti della Continassa: Giuntoli, in ogni caso, prenderebbe in considerazione solo offerte dai 15 milioni in su e che prevedano il trasferimento a titolo definitivo. Questo rende difficile che possa concretizzarsi un’altra ipotesi: la cessione di Kostic in prestito alla Roma. Anche i giallorossi hanno mostrato interesse per l’ex Eintracht, ma solo a titolo temporaneo. Ipotesi per il momento seccamente esclusa dalla dirigenza della Vecchia Signora. Per il momento, appunto.