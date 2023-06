L'attaccante giallorosso tornerà in campo nel 2024 dopo l'infortunio contro lo Spezia.

07-06-2023 18:10

I tempi di recupero per il rientro di Abraham sono molto più lunghi del previsto. Come ha riportato la Roma in un comunicato, “Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore”.

La riabilitazione di Abraham sarà potenzialmente di 8-9 mesi, con il rientro in campo previsto per il 2024. Un brutto colpo per la Roma, che ovviamente già si sta muovendo sul mercato.