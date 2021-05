Antonio Conte come Ibrahimovic, scatta il processo sui social

Andare al ristorante quando non si può o fuori l’orario consentito è diventato abitudine per gli sportivi milanesi? Si ricorderà il caso di Ibrahimovic che con la città in zona rossa fece aprire un ristorante a Milano per andare a pranzo con amici, ora la cosa si è ripetuta ma sull’altra sponda calcistica meneghina. Secondo quanto riporta Repubblica Antonio Conte, Paolo Bonolis e Javier Zanetti sono stati beccati tutti e tre a cena nel ristorante milanese del vice presidente nerazzurro, Il Botinero, in orario proibito, per festeggiare lo scudetto.

Un cliente ha segnalato l’infrazione dei tre interisti

Sarebbe arrivata una segnalazione alla Questura di Milano: un cliente, probabilmente di fede calcistica avversa, ha segnalato tramite la app YouPol alla Questura gli ospiti che si stavano attardando ai tavoli del ristorante oltre le 23, limite del coprifuoco coma da normativa anti-Covid e la serata si è conclusa davanti ad una volante della polizia.

Quando sono arrivate le volanti della polizia, sul marciapiede di via San Marco c’erano ancora otto persone, alle 23.15: tutti identificati, compresi Conte, Zanetti e Bonolis. Agli agenti, i tre hanno spiegato di essere appena usciti ed in procinto di andare a casa. Sul momento, come da prassi, non sono stati multati. Sarà la Questura a valutare l’eventuale sanzione di 400 euro per i tre e gli altri cinque identificati.

L’ironia del web su Conte e Bonolis

Fioccano i commenti sui social: “Ma come, il paladino dell’onestà Bonolis, colui che distribuisce morali a destra e manca, quello che indossa lo smoking bianco, non è possibile, sarà un sosia!” o anche: “Si dice che Conte non tratterà con Zhang la permanenza all’Inter, ma con Bonolis, che lo ha invitato ad “Avanti un altro” dandogli la possibilità di vincere per avere più risorse da impiegare sul mercato” oppure: “Come può uno che è stato 16 anni alla Juve, che ne è stato capitano ed allenatore, andare all’Inter e ridursi ad uscire con Zanetti e Bonolis?!”.

C’è chi non gradisce e ironizza (“Revoca scudetto, arresto e retrocessione in B per l’Inter”) e chi infine calca la mano: “Ma vi immaginate la situazione? Il frustrato Bonolis che spara caz… antijuve e quel disadattato di parrucchino che se la ridacchia”.

SPORTEVAI | 25-05-2021 08:52