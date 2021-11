Antonio Conte, obiettivo a sorpresa: maxi offerta alla Juventus

02-11-2021 16:13

Antonio Conte è pronto a rivoltare il Tottenham per plasmarlo a sua immagine e somiglianza. Il tecnico leccese, annunciato ufficialmente martedì come nuovo allenatore degli Spurs, ha un grande progetto in mente per rilanciare la squadra londinese, ma sarà necessario un mercato faraonico per venire incontro alle sue richieste.

Tottenham, Antonio Conte ha a disposizione oltre 250 milioni per il mercato

Nella giornata di lunedì Conte ha parlato a lungo con il direttore sportivo Fabio Paratici e con il presidente del Tottenham Daniel Levy, che lo ha fortemente voluto in Inghilterra. Al tecnico salentino è stata promessa mano libera sul mercato, e soprattutto un budget importante, superiore ai 250 milioni di euro, per rinforzare la squadra.

Il binomio Conte-Paratici come inevitabile guarda molto alla Serie A e ad alcune stelle in particolare del campionato italiano. Dusan Vlahovic è uno degli obiettivi dichiarati, e colloqui in questo senso con la dirigenza della Fiorentina sono già avvenuti negli scorsi giorni, ma c’è prima da risolvere il nodo della stella ribelle Harry Kane

Tottenham, Antonio Conte punta due stelle della Juve: c’è anche Chiesa

Secondo i tabloid inglesi, nella lista di Conte e di Paratici figurano alcuni elementi della Juventus, in particolare Federico Chiesa e Dejan Kulusevski: se per lo svedese l’addio a gennaio è possibile, considerata la difficoltà ad inserirsi negli schemi di Allegri, le cose si complicano decisamente per la stella di Euro 2020, considerata incedibile dai bianconeri.

Secondo i media britannici gli Spurs faranno in ogni caso un tentativo per l’Azzurro, e sarebbe in arrivo una maxi offerta per convincere la dirigenza del club torinese e lo stesso Max Allegri a farne a meno. Chiesa dopo un ottimo inizio è calato nelle ultime partite, condizionato anche dalla crisi tecnico-tattica dei bianconeri, ma resta un elemento cardine, soprattutto per il futuro della Vecchia Signora.

Tra gli obiettivi di Conte figurano anche De Vrij, Brozovic e Bastoni, tre giocatori fondamentali nella cavalcata allo scudetto dell’Inter nella scorsa stagione, e il centrocampista del Milan Franck Kessie, in scadenza di contratto con i rossoneri.

OMNISPORT