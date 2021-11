Antonio Conte punto da Le Iene: l'ex Juve e Inter replica stizzito

09-11-2021 16:38

L’avventura di Antonio Conte col Tottenham è iniziata col piede giusto. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha esordito vincendo 3-2 una gara fondamentale contro il Vitesse in Conference League e ha pareggiato in trasferta in Premier con l’Everton all’esordio in campionato.

Conte pretende però di più e il tempo a disposizione degli Spurs per cambiare rotta è poco. E il contratto del tecnico italiano è ricco ma a breve durata, ma l’ex Inter e Juve ha già spiegato che non è un problema: “18 mesi sono quelli che abbiamo deciso insieme al club, per fare delle verifiche, sia da parte loro sia da parte mia. Penso che la cosa migliore sia lavorare tutti insieme, poi capiremo se potrò restare più a lungo. Ci spero perché questa è una bella società, il centro sportivo è fantastico. Sappiamo e so che dobbiamo essere pazienti, sono il primo a dover avere pazienza. All’inizio della stagione si lavora con più calma, a stagione iniziata è più difficile, ma a me va bene, spero di trovare le giuste condizioni”.

Conte a Le Iene: botta e risposta sullo stipendio

Solo 18 mesi quindi, ma lo stipendio di Conte fa paura. Il tecnico del Tottenham è stato così intercettato e punzecchiato da Le Iene. Stasera, martedì 9 novembre, andrà in onda il servizio di Stefano Corti con l’ex ct dell’Italia. L’inviato lo ha raggiunto per farlo immedesimare in un nuovo personaggio de La Casa di Carta, ironizzando sul compenso: “Un vero colpo in banca! Finalmente abbiam trovato squadra!”. Conte sta allo scherzo e risponde felice: “Si, abbiam trovato squadra”.

Come riporta Sportmediaset, viene così toccato l’argomento stipendio: “Ma veniamo al suo colpo in banca, le abbiamo portato questa maschera perfetta per l’occasione(Corti porge a Conte la maschera di Salvador Dalì, la stessa utilizzata dai protagonisti delle serie La Casa di Carta, ndr.). L’aiuterà a portare a buon fine il colpo! Da oggi il suo soprannome sarà Lecce! Entra ufficialmente nella banda de La Casa di Carta! Un colpicino in banca l’abbiamo fatto, 17.5 milioni all’anno più la buonuscita…”. Conte replica un po’ stizzito: “Si ma non è così, tu fai il lavoro tuo ed è giusto che lo fai bene. Io lo faccio al top ed è giusto che mi paghino. Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende. Farà sicuramente un grande colpo”.

Tottenham, Antonio Conte vola basso

L’inviato de Le Iene è curioso di sapere se Conte vincerà anche questa volta: “Da allenatore con Juventus, Chelsea e Inter ha sempre vinto lo scudetto. E con il Tottenham?”, chiede Stefano Corti. Conte però vola basso, considerando lo stato attuale degli Spurs: “Già entrare nelle prime quattro sarà un’impresa”, chiosa l’allenatore.

