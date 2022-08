20-08-2022 11:21

La prima stagionale a San Siro è sempre un eventi: c’è la voglia e la curiosità di conoscere da vicino i nuovi acquisti, quelli “usati” come Lukaku, di far sentire all’Inter la potenza dell’urlo dei tifosi ma Inter-Spezia di stasera è anche l’occasione per salutare “l’amico ritrovato”, quel Milan Skriniar che per mezza estate è stato con un piede a Parigi prima che Zhang lo togliesse definitivamente dal mercato. Una decisione della società che fa rimanere ancora cauti i tifosi nei confronti dello slovacco: come verrà accolto dal popolo nerazzurro stasera?

L’Inter lavora al rinnovo di Skriniar

La paura è che il giocatore possa andar via a gennaio o – cosa forse ancora peggiore – a parametro zero a giugno, quando gli scadrà il contratto in essere. Dopo averlo trattenuto ovviamente Zhang pensa al rinnovo. Skriniar potrebbe ricevere la proposta di prolungamento da 5,5 o addirittura 6 milioni. Non sono i 7,7 a salire che avrebbe preso per cinque anni al Psg ma molto di più dei 3,5 finora percepiti. La data di scadenza dovrebbe diventare il 2027.

Per Biasin Skriniar merita solo applausi

Non ha dubbi Fabrizio Biasin. Il giornalista del quotidiano Libero, noto simpatizzante nerazzurro, su twitter posta una foto del difensore che fotografa il Meazza pieno e scrive: “Mi sa che questa sera ti tocca un applauso grande almeno quanto te”

I tifosi si dividono sull’accoglienza per Skriniar

Fioccano le reazioni sui social: “vorrei che la Curva Nord alzi il tifo per ringraziare quest’uomo e Richieste che tutti lo rendano il nostro nuovo Capitano da questa stagione”, oppure: “Mio capitano….continuo a scriverlo nella speranza che prima o poi (più prima che poi) accada. Oggi San Siro farà sentire sicuramente tutto l’amore che il popolo nerazzurro ha per lui. Skriniar è un eccellente calciatore, un signore, il cuore della squadra” e ancora: “Meritato applauso per il nostro vero capitano ci vuole”.

La maggioranza però è cauta: “prima di incensarlo, attenderei di vedere la firma di Skriniar sul nuovo contratto con l’Inter. Non vorrei che Campos dicesse allo slovacco “Aspetta gennaio, ti copro d’oro e diciamo ciao ciao a Marotta, Ausilio” oppure: “Quando rinnoverà magari…adesso e’ li perche i super direttori hanno chiesto di piu..quindi poco di romantico…soldi” e ancora: “Aaahh ha rifiutato lui il Psg, questa non la sapevo” e poi: “Cioè lui si era accordato con il Psg, il Psg non lo prende solo perché l’Inter non accetta le offerte e adesso lui merita l’applauso?” e infine: “Per uno che era pronto ad andarsene per soldi e aggiungo giustamente applaudire perché?”.