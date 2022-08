Inter, Zhang ha deciso: Skriniar fuori dal mercato

19-08-2022 20:32

Il tormentone in casa Inter legato a Milan Skriniar può dirsi concluso. Il difensore centrale slovacco è stato infatti tolto dal mercato. Questa la decisione del presidente Steven Zhang, già comunicata alla propria dirigenza, dopo l’offerta presentata in giornata dal Paris Saint-Germain. Il giocatore non partirà.

Il PSG è infatti arrivato a Milano per presentare una nuova proposta, ma non ha rilanciato rispetto a quella precedente da 50 milioni più bonus. Allora l’Inter ha deciso che non ascolterà più offerte per Skriniar. I nerazzurri tratteranno ora il rinnovo con il giocatore, per il momento in scadenza a giugno 2023.

