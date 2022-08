20-08-2022 08:39

Si pensava che la svolta ufficializzata da Zhang, che – dopo mesi di tira e molla che hanno lasciato col fiato sospeso tutti i tifosi – ha deciso di ritirare Skriniar dal mercato, chiudendo tutte le porte al Psg che pure sembrava disposto ad alzare ulteriormente la posta, sarebbe stata sufficiente a riportare il sereno in casa-Inter ma i fan restano incontentabili. Le critiche ora arrivano per la scelta di Acerbi come difensore di scorta.

Acerbi può andare all’Inter in prestito

Ieri un passo avanti nella trattativa con la Lazio. Si è tenuto un incontro tra Pastorello, agente di Acerbi, e la Lazio, ossia Lotito, e c’è stata la conferma del club biancoceleste di un’apertura al prestito con diritto di riscatto. L’operazione è in chiusura, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità.

I tifosi dell’Inter continuano a dire no ad Acerbi

Sui social però tira una brutta aria a leggere i commenti dei tifosi: “Lo volete capire che non vogliamo Acerbi …non è degno dei nostri colori!!!”, oppure: ” Non ha proprio senso Acerbi! Ce ne sono di centrali al livello di Acerbi più giovani e futuribili! Però ogni allenatore ha le sue preferenze, Inzaghi non fa eccezione!” e ancora: “Ci sono stati tanti giocatori che avrei voluto vedere con la maglia dell’Inter…ecco, Acerbi non è uno di quelli…a prescindere da Lazio – Milan”.

I motivi dell’opposizione dei tifosi ad Acerbi

Tre i motivi principali per cui Acerbi non è gradito: 1) gli si rimprovera quel sorrisino dopo il gol del Milan alla Lazio che fu decisivo per lo scudetto finale; 2) viene considerato anziano; 3) viene giudicato lento ed inadeguato alla difesa nerazzurra

Fioccano i commenti sul web: “poi fra 2 anni quando Acerbi è sulla sedia a rotelle ci lamentiamo perché non possiamo chiudere trattativa per un giovane difensore. È un loop infinito, bisogna programmare, non si può sempre avere la scusa “eh ma per vincere adesso”. Si vince anche e soprattutto con i giovani”, oppure: “Io avrei tenuto Pirola come sesto difensore. Comunque qualsiasi giocatore sotto i 25 anni va bene al posto di Acerbi”

C’è chi scrive: “Un difensore di terza categoria non fa mai e poi mai quello che ha fatto Acerbi col Milan. Te lo insegnano da pulcino cosa va fatto in quella situazione. L’ha fatto apposta e noi dovremmo dargli la nostra maglia e anche dei soldi? Basta accostare il suo nome a noi. É offensivo” e ancora: “Parte con la “fedina penale” sporca. Verrà fischiato a San Siro da tanti e al primo errore diventerà inutilizzabile pena rivolta di piazza. Veramente vogliono rischiare questo?” e anche: “E’ lento come una tartaruga, no ad Acerbi”.

Non manca però chi lo prenderebbe senza protestare: “L’Inter ha in campo Bastoni, Skriniar, Barella, Asllani, Lautaro e in panca Bellanova. Tutti presi tra i 18 e i 22. Se prendi Acerbi per completare la rosa, stai facendo una cosa che ha sempre senso fare” e infine: “Acerbi in prestito come quarto va benissimo, è uno specialista di ruolo e di schieramento…l’importante è mantenere in rosa skriniar e Dumfries!”.

