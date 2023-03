Aprilia, Vinales: “Ho provato la moto in condizioni difficili”

Il pilota ha spiegato il 12esimo posto della domenica nei test che si sono svolti nell'ultimo weekend a Portimao

13-03-2023 15:43

Terzo il sabato, dodicesimo la domenica. Come mai? Maverick Vinales, pilota dell’Aprilia, ha voluto spiegare la metamorfosi al termine dei test di Portimao di MotoGp di sabato e domenica scorsi: “E’ andata bene. Abbiamo lavorato duramente per la gara e ho cercato di mettermi in tutte le condizioni che non mi piacciono. È stato bello capire e lavorare con i ragazzi per cercare di capire i freni e lavorare sulla moto. Per me è stata una giornata molto positiva. Continuiamo a lavorare sodo e molto di questo lavoro sarà ripagato nel weekend di gara. La posizione finale non era quella desiderata, ma non è stato l’aspetto più importante”.