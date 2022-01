Arbitri 21esima serie A: Irrati per il Milan, Massa per Roma-Juve

07-01-2022 13:03

Sono stati resi noti gli arbitri per la 21esima giornata di serie A, che si svolgerà interamente nella giornata di domenica. È la seconda giornata di ritorno. Per l’Inter capolista, che affronta la Lazio di Maurizio Sarri, fischierà Pairetto. Scelto l’esperto Massa per Roma-Juve, mentre Irrati sarà a Venezia per la partita del Milan.

Vediamoli tutte le designazioni, anche se tre partite si sa già che non si giocheranno a causa del covid (Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta, con la Salernitana ancora in bilico).

EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30

VOLPI

LO CICERO – GUALTIERI C.

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: MASTRODONATO

VENEZIA – MILAN h. 12.30

IRRATI

COLAROSSI – SCARPA

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI

CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30

GHERSINI

COSTANZO – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

TORINO – FIORENTINA h. 14.30

MARINELLI

LOMBARDI – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30

DI BELLO

SCATRAGLI – MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: TEGONI



UDINESE – ATALANTA h. 16.30

FABBRI

LONGO – ROCCA

IV: PEZZUTO

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI

GENOA – SPEZIA h. 18.30

GUIDA

SECHI – AVALOS

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

ROMA – JUVENTUS h. 18.30

MASSA

CARBONE – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45

DIONISI

MELI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRENNA

INTER – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

BERCIGLI – BERTI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: BRESMES

OMNISPORT