Arbitri: Colombo per Lazio-Juventus, Orsato chiede il commissariamento AIA

Tutte le designazioni della 30esima giornata di A: Rocchi recupera Doveri e conferma Maresca, ancora out Massa, Pairetto scelto per Napoli-Atalanta

27-03-2024 12:36

Viene considerato il miglior arbitro della Next Gen e per Rocchi è un talento vero: non è un caso se il comasco Colombo sia stato scelto per la gara più importante del prossimo turno di serie A. Dirigerà Lazio-Juventus sabato sera. Tra le novità il ritorno in A di Doveri (male in Lecce-Inter, retrocesso al Var in Verona-Sassuolo prima e in Juve-Atalanta poi, quindi solo in B in Palermo-Venezia prima della sosta). Il fischietto romano arbitrerà Fiorentina-Milan.

Massa ancora in panchina

Resta ancora in castigo Massa. Designato dall’Uefa per la gara di Champions tra Real Madrid e Lipsia aveva fatto infuriare i tedeschi per la mancata espulsione di Vinicius, che aveva preso per il collo un avversario ed aveva sbagliato tutto anche al Franchi in Fiorentina-Roma. Concesso un rigore che non c’era ai viola, non ha cacciato un secondo giallo per Belotti che probabilmente c’era e ha convalidato una rete dubbia a Mandragora. Con lui ai box anche Ayroldi (tanti pasticci in Inter-Genoa), Di Bello (solo all’Avar in Sassuolo-Udinese, sconta la pessima direzione di Lazio-Milan) e Marchetti (pessimo in Torino-Fiorentina e designato solo come IV uomo per Lazio-Juve).

Maresca dirigerà Fiorentina-Milan

E’ rientrato a pieno titolo Fabio Maresca. Il fischietto napoletano dopo le incertezze in Lazio-Bologna aveva fatto bene in Verona-Sassuolo ma era stato mandato prima al Var in Fiorentina-Roma e poi in B: dopo aver diretto bene lo scontro-salvezza Salernitana-Lecce, gara di prima fascia, sarà di scena per Fiorentina-Milan.

Pairetto per Napoli-Atalanta

Per lo scontro diretto in chiave Champions tra Napoli e Atalanta invece ci sarà Pairetto che dopo aver fatto bene in Juve-Atalanta era rimasto a riposo prima della sosta (ma era stato poi impegnato in campo internazionale). Prosegue il recupero di Fabbri, l’arbitro di Inter-Verona e della gomitata non vista di Bastoni. Tornato in A per Salernitana-Monza un mese dopo i pasticci di San Siro, e poi per Empoli-Bologna era stato mandato in B per il caldissimo derby calabro Cosenza-Catanzaro e lunedì dirigerà Sassuolo-Udinese. Fiducia anche in Sacchi che arbitrerà Genoa-Frosinone. Chiudono il quadro Aureliano per Torino-Monza, Feliciani per Bologna-Salernitana, Marcenaro per Lecce-Roma e Dionisi per Inter-Empoli.

Orsato chiede il commissariamento dell’Aia

Intanto La Stampa lancia la bomba: Daniele Orsato, il n.1 dei fischietti italiani, si mette alla testa dei colleghi internazionali e ha bussato alla porta del presidente della Figc Gabriele Gravina lamentando troppa politica nell’Aia e chiedend una nuova fase con a capo un commissario straordinario: Gravina avrebbe ascoltato e preso tempo. Mai era accaduto che un arbitro chiedesse un passo tanto ingombrante e che lo chiedesse al numero uno della Figc con il diretto interessato – Carlo Pacifici, attuale presidente degli arbitri – sullo sfondo. Orsato dovrà dare spiegazioni al Comitato Nazionale dell’Aia: al direttore di gara di Schio potrebbe essere tolto il ruolo di rappresentante degli arbitri in attività, di tutti e non solo della squadra degli internazionali che ha guidato davanti a Gravina.