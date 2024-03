Fiorentina-Roma, moviola: Massa nel pallone, tre errori clamorosi

La prova dell’arbitro al Franchi analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto ligure ha ammonito in tutto sette giocatori

11-03-2024 06:19

E’ tornata la fiducia da parte di Rocchi in Massa: dopo il grave errore in Monza-Verona era rientrato in B in Cremonese-Palermo senza convincere ed era rimasto fermo, in settimana aveva arbitrato Real Madrid-Lipsia facendo infuriare i tedeschi per una mancata espulsione, eppure il designatore gli aveva affidato un match delicatissimo come Fiorentina-Roma, scontro diretto per l’Europa. Vediamo come se l’è cavata il fischietto ligure.

Clicca qui per vedere gli highlights di Fiorentina-Roma

I precedenti di Massa con Fiorentina e Roma

Con Massa 27 partite arbitrate con la Roma, di cui 10 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione aveva arbitrato il derby Lazio-Roma, terminato 0-0 all’Olimpico mentre l’ultimo successo era nel match contro l’Inter nella stagione 22/23, in cui la Roma ha vinto 2-1. Con il fischietto ligure il bilancio complessivo della Fiorentina era 7 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. In casa invece tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta: Fiorentina-Napoli 3-4 del 24 agosto 2019,

Massa ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Rutella IV uomo, Maresca al Var e Sozza all’Avar l’arbitro ha ammonito sette giocatori, di cui 5 della squadra di De Rossi: 6′ Mancini (R), 37′ Paredes (R), 45′ Huijsen (R), 57′ Bonaventura (F), 65′ Milenkovic (F), 68′ N’Dicka (R), 76′ Baldanzi (R)

Fiorentina-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 20’ Dybala cade in area dopo un contatto con Milenkovic e accenna una protesta per un rigore che non sembra esserci. Al 28’ Mancini, già ammonito, stende Belotti a centrocampo. La Fiorentina chiede il secondo giallo e quindi l’espulsione, Massa non va oltre un richiamo. Al 69’ più di un dubbio sul gol del 2-1 segnato da Mandragora: l’azione nasce da un corpo a corpo fra Llorente e Belotti, i due si tengono ma ad un certo punto ognuno lascia la maglietta dell’altro, solo che l’ex attaccante della Roma trattiene per il braccio sinistro l’avversario, facendogli perdere l’equilibrio, da lì la caduta. Al 78’ Paredes interviene in ritardo in area su Belotti, strattonandolo, e l’arbitro non ha dubbi: rigore per i viola, che sembra più che dubbio.

Per Marelli non c’era il rigore per la Fiorentina

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul penalty per i viola: “Un rigore molto discutibile sul quale c’è una particolarità: il rigore viene assegnato per comportamento antisportivo perché c’è una trattenuta limitata da parte di Paredes di Belotti, sulla manica della maglietta sulla manica di Belotti a cui improvvisamente cedono le ginocchia. Secondo me è un calcio di rigore che non andava assegnato, se invece, è stato concesso per comportamento antisportivo allora il regolamento prevede il cartellino giallo che sarebbe stato il secondo e sarebbe stato espulso. L’errore è stato concedere il calcio di rigore”. Deludente nel complesso Massa in Fiorentina-Roma.