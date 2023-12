Arbitri: Lazio-Inter a Maresca, Massa torna a dirigere una big, fermati Di Bello e Massimi

Tutte le designazioni della 16esima giornata di serie A: La Penna retrocesso al Var in B, Aureliano per Milan-Monza, Marcenaro per Napoli-Cagliari

Mano pesante del designatore Rocchi per Di Bello, che non riesce a tornare ai suoi livelli: nell’ultimo turno in Inter-Udinese l’arbitro brindisino ha ancora deluso dopo le prove disastrose in Juve-Bologna e incerte in Milan-Fiorentina. L’arbitro brindisino non dirigerà né in A né in B come Massimi, fallimentare in Frosinone-Torino e che tornerà solo nel 2024. Turno di stop per La Penna, che ha fallito la chance in Atalanta-Milan e viene retrocesso in B solo come Var per Modena-Cittadella. Doveri ancora in B per Brescia-Como mentre Abisso paga ancora vecchi errori e rimane fermo.

Massa torna ad arbitrare una big

Ancora fiducia per Massa. L’arbitro di Imperia, dopo le forti critiche di De Laurentiis per Napoli-Inter, era stato mandato in B per il big-match Parma-Palermo ed ora torna ad arbitrare una grande di A. Dirigerà venerdì sera l’anticipo Genoa-Juventus.

L’arbitro della sezione di Imperia ha diretto la Juventus in ben 26 occasioni. Un bilancio che ha visto i bianconeri trionfare ben 17 volte, con 6 pareggi e 3 sconfitte. Nella passata stagione Massa ha arbitrato due volte la Juve: prima nel 3-0 all’Allianz Stadium contro la Lazio; poi, sempre a Torino, nella controversa e convulsa semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, match terminato 1-1 con l’espulsione a Lukaku (con squalifica successivamente revocata) e i rossi a fine partita assegnati ad Handanovic e Cuadrado.

Quest’anno, in Serie A, soltanto una direzione di gara per Massa con la Juventus in campo: lo scorso 7 ottobre ha arbitrato il derby della Mole contro il Torino, all’Allianz Stadium. Vittoria per 2-0 in favore dei bianconeri, con gol di Gatti e Milik.

Maresca per Lazio-Inter

Bocciato Rapuano, male in Roma-Fiorentina; sarà solo IV uomo in Lazio-Inter affidata a Maresca. La Lazio è la squadra più diretta in carriera dal fischietto napoletano. Su 23 incroci totali sono 12 le vittorie a favore dei biancocelesti, 4 i pareggi e ben 7 le sconfitte.

Per Maresca sarà la prima volta in un Lazio-Inter, mentre per la seconda in questa stagione è chiamato a dirigere la squadra di Sarri, dopo il 3-1 inflitto dalla Juventus lo scorso settembre e contornato da notevoli polemiche dovute al pallone uscito o non uscito sul controllo di McKennie, in occasione della rete realizzata da Vlahovic. La vittoria della Lazio sotto la gestione del direttore di gara campano manca da ottobre 2022 (4 partite), quando i capitolini trionfarono per 0-4 a Firenze.

Il fischietto napoletano è un nome noto anche all’ambiente interista visti i diversi precedenti. L’ultima gara risale al 29 ottobre, Inter-Roma (1-0). In 16 incontri sono arrivate 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Nella stagione 2020-21 ricordiamo il famoso Udinese-Inter 0-0, con il “Sei sempre tu Maresca” gridato dall’allora tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

Milan-Monza ad Aureliano

Castigo anche per Ayroldi, che non è piaciuto in Verona-Lazio: sarà solo IV uomo in Milan-Monza, affidata ad Aureliano. Sono tre i precedenti tra il Milan e l’arbitro Aureliano, due in campionato e uno in Coppa Italia, e tutti e tre si sono conclusi con una vittoria dei rossoneri. Con i brianzoli invece 4 vittorie (di cui il 2-0 all’Empoli in questa stagione e lo 0-2 alla Juventus del 2022-23), 1 pari (Monza – Cosenza 2-2 della B 2020-21) e 1 sconfitta (a Salerno nella Lega Pro Prima Divisione del 2010-11)

Per Napoli-Cagliari c’è quel Marcenaro che non piace a Mourinho ma che diresse senza sbavature Roma-Sassuolo, torna l’arbitro donna Ferrieri-Caputi per Fiorentina-Verona mentre Guida, infine, arbitrerà Bologna-Roma.