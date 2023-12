Roma-Fiorentina, moviola: Rigore negato e rosso eccessivo, cosa rischia Lukaku

La prova dell’arbitro Rapuano all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli e dall’ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset

11-12-2023 06:03

“Crederci sempre, pensare a divertirsi in campo e non mollare mai anche quando le cose non vanno bene”. Questo il mantra di Antonio Rapuano, l’arbitro designato per Roma-Fiorentina, gara di prima fascia. Arbitro di polso, relativamente giovane ma dalla notevole autorevolezza. Antonio Rapuano, classe 1985, è stato il primo fischietto riminese a dirigere in A ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Rapuano con le due squadre

I precedenti tra Rapuano e la Roma erano tre: una vittoria con l’Udinese nel 2021, il pareggio con il Torino 1-1 all’Olimpico a novembre 2022 ( e in questa stagione il ko casalingo col Milan per 2-1. Nel match contro i granata Rapuano ha espulso Mourinho: “Il rosso è giusto disse lo Special One – le mie parole lo hanno meritato. Ho avuto l’umiltà di scusarmi nel post gara ma della performance dell’arbitro e della sua influenza ipotetica nello sviluppo del gioco non voglio parlare”.

Due direzioni in A per Rapuano con la Fiorentina, vincente in entrambe le circostanze senza subire gol (Fiorentina-Cagliari 3-0 del 24 ottobre 2021 e Fiorentina-Hellas Verona 2-0 del 18 settembre 2022). 4 il conto dei cartellini gialli, 0 le espulsioni. Sono 2 i rigori concessi a favore della Fiorentina da parte di Rapuano, con Biraghi che ne ha segnato solo uno, sbagliando l’altro.

Rapuano ha espulso due giallorossi nella ripresa

Coadiuvato dagli assistenti Rossi C. Rossi L, con Maresca IV uomo, Aureliano al Var e Dionisi all’Avar l’arbitro ha espulso due giallorossi, facendo infuriare Mourinho: Zalewski al 19′ st per somma di ammonizioni e Lukaku al 43′ st per gioco falloso e ha ammonito Cristante (R), Zalewski (R), Ikoné (F), Biraghi (F), Paredes (R), Duncan (F), Llorente (R). Recupero: 4′ pt, 7′ st.

Roma-Fiorentina, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 41’ Zalewski fa fallo su Ikone, ma l’arbitro dà il vantaggio. Successivamente torna per ammonire Zalewski: sarà un episodio decisivo. Al 53’ cross da sinistra e Mancini interviene col braccio sul sinistro nel tentativo di anticipare Martinez Quarta. L’arbitro chiama fallo in attacco ma, in realtà, il difensore della Fiorentina non sbilancia Mancini.

Al 64’ secondo giallo per Zalewski con la Roma che resta in 10 a mezz’ora circa dalla fine della partita. Già ammonito, il polacco interviene in ritardo sul ginocchio di Kayode. All’87’ viene espulso anche Lukaku. Fallaccio su Kouamé con il belga che interviene con la gamba alta.

Per Marelli rosso eccessivo per Zalewski

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli che lancia sospetti sul rigore negato ai viola: “l braccio sinistro di Mancini si muove verso l’esterno, mi sembra un movimento molto sospetto. Sicuramente non c’è il fallo in attacco”. Poi sul secondo giallo a Zalewski spiega: “L’ammonizione secondo me è molto severa, un fallo normalissimo con la difesa schierata della Roma. E sul successivo giallo se la va a cercare”.

Cesari prevede due turni di stop per Lukaku

Tutti d’accordo sul rosso a Lukaku con Graziano Cesari che anticipa su Italia1 a Pressing: “Minimo due giornate di squalifica, minimo due. L’espulsione è netta e meno male che Kouame riesce quasi ad addolcire l’intervento…”. In sostanza insufficente Rapuano in Roma-Fiorentina.