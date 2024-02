Arbitri: Maresca fermato, Orsato per Atalanta-Milan e Doveri all’Inter

Tutte le designazioni della 26esima giornata di serie A: si rivede Abisso dopo lunga assenza, torna in A anche Fourneau, per Juve-Frosinone Rapuano

21-02-2024 12:54

I migliori per le gare migliori. Rocchi non fa dietrofront rispetto alla linea recentemente adottata e per la 26sima giornata di serie A ferma solo Maresca, incerto in Lazio-Bologna (dove è stato salvato dal Var) dopo parecchie gare ad alto livello, mentre Massa viene mandato in B per Cremonese-Palermo. Confermati invece Orsato, Guida e Doveri e tutti per gare di prima fascia.

Orsato per il big-match Atalanta-Milan

La partita più importante di giornata, Atalanta-Milan, sarà diretta da Orsato. Il fischietto di Schio è un amuleto al contrario per i nerazzurri, che ci hanno perso le ultime tre gare arbitrate. Per il Milan nel 2023-2024, solo il precedente del 2-2 a Napoli il 29 ottobre 2023 e un record complessivo di 13 bottini pieni, 17 risultati nulli e 8 ko.

Altro fischietto top, Doveri (all’Avar in Verona-Juve la settimana scorsa), dirigerà Lecce-Inter mentre Guida (al Var con la Juve la settimana scorsa) fischierà in Fiorentina-Lazio. Il fischietto campano ha arbitrato i biancocelesti in 26 occasioni. Il bilancio è quasi in perfetto equilibrio con: 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Ventudue i precedenti con la Fiorentina: 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Rapuano con Di Bello per la Juventus

Arbitro giovane invece per Juventus-Frosinone, all’Allianz ci sarà Rapuano. Singolare la presenza a Torino di Di Bello, non impeccabile in Verona-Juventus e reduce da prove negative, sia pur solo all’Avar.

Nuova chance per Abisso: dirigerà Bologna-Verona

Fourneau che da tempo non si vedeva come primo arbitro in A: fischierà in Genoa-Udinese. Dopo le polemiche in Juve-Udinese si rivede anche Abisso (in B la settimana scorsa per Sampdoria-Brescia): il discusso fischietto siciliano arbitrerà Bologna-Verona. Un ritorno anche quello diche da tempo non si vedeva come primo arbitro in A: fischierà in Genoa-Udinese.

Sacchi promosso dopo Napoli-Genoa: dirigerà Roma-Torino

Contestato dal Napoli che ha reclamato un rigore col Genoa, Sacchi è stato invece promosso dalla Can ed arbitrerà la delicata sfida Roma-Torino, posticipo del lunedì. Quattro i precedenti con i giallorossi in cui la Roma ne è uscita tre volte vincente, una da sconfitta. In questa stagione l’arbitro ha diretto Roma-Empoli (terminata 7-0) e Roma-Verona (terminata 2-1).