Arbitri partito raduno, Rocchi ringrazia Orsato, Irrati e Valeri: ecco chi sarà al Var adesso

Iniziata preparazione dei fischietti in vista della prossima stagione, spiegate novità regolamentari. La testimonianza di Guida, reduce da Euro 2024

Non solo le squadre stanno lavorando nei ritiri in vista della prossima stagione, anche gli arbitri si stanno preparando per il via al campionato, previsto tra 12 giorni con la prima giornata di B. L’intero organico della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, composto da 46 arbitri, 85 assistenti e 21 video match officials, si è riunito a Cascia per il tradizionale raduno precampionato che proseguirà fino a venerdì prossimo.

I ringraziamenti del designatore Rocchi

Ad aprire l’incontro è stato il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi che, insieme ai Componenti della Commissione Andrea Gervasoni, Dino Tommasi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, ha dato il benvenuto ai neo immessi in organico ma ha voluto anche salutare chi non c’è, come Orsato e i varisti Irrati e Valeri. “Il mio primo ringraziamento va però ai ragazzi che al termine della scorsa Stagione Sportiva hanno dovuto lasciare il gruppo, alcuni dei quali ritroviamo comunque qui come video match officials” ha detto Rocchi, che ha poi presentato lo staff seguirà la CAN durante il Campionato.

Presente al raduno il Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi. “Siete la migliore squadra probabilmente del mondo – ha detto – siamo certi che sotto la guida della Commissione, di cui abbiamo piena fiducia, dimostrerete la vostra grande qualità raggiungendo risultati sempre più alti”. La prima riunione tecnica ha avuto per oggetto l’analisi della Circolare 1. Ad esporre le novità regolamentari contenute nel documento, con l’ausilio di alcuni video didattici, è stato il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Antonio Damato insieme al suo Vice Enzo Meli.

Le raccomandazioni nel rapporto con i capitani

Tra i temi trattati in aula anche quello della collaborazione tra l’arbitro ed i capitani. “Siate proattivi con la comunicazione ed il linguaggio del corpo – ha detto Rocchi – Andate dritti per la vostra strada e abbiate coraggio”. A portare la propria esperienza in merito, vissuta in occasione dei recenti Campionati Europei disputati in Germania, è stato l’arbitro internazionale Marco Guida, protagonista in campo di due partite di EURO 2024.

Una riunione specifica ha poi riguardato l’organico dei video match officials. “Crediamo molto in questo gruppo che esprime grande qualità come testimoniano le numerose richieste che quotidianamente giungono dall’estero per l’impiego di vmo italiani nei loro Campionati – ha dichiarato Rocchi – Sarà fondamentale durante la Stagione Sportiva effettuare molte sedute di training”. “Quest’anno lavoreranno su più livelli, sfruttando anche l’esperienza dei più esperti, per uniformare sempre di più le procedure” è intervenuto Andrea Gervasoni.

I nuovi addetti al Var

Con l’addio di Irrati e Valeri si è creato un buco in organico per gli addetti al Var: vista una comunicazione del Responsabile CAN che ha chiesto di integrare l’organico, ecco chi è stato integrato nel settore: Niccolò Baroni (Sezione di Firenze), Giacomo Camplone (Sezione di Pescara). Matteo Gualtieri (Sezione di Asti), Daniele Minelli (Sezione di Varese) e Manuel Volpi (Sezione di Arezzo).

Chiuso il raduno della Can-C

Si è invece chiuso il raduno della Can-C alla presenza del responsabile del Settore Tecnico Antonio Damato e del designatore della Serie A e B Gianluca Rocchi. “Avete il privilegio di essere in CAN C, dovete coltivare il sogno di raggiungere la categoria superiore. Non ci sono ricette magiche, dovete perseverare nel raggiungimento degli obiettivi. Quest’anno presiedo il Settore Tecnico AIA, è un lavoro delicato ed importante, spero di essere all’altezza. Avete l’età dalla vostra parte, la Commissione CAN C vi supporterà sia sotto l’aspetto tecnico che umano. Al vostro livello l’autocritica è fondamentale. Mettete in pratica già dalla gara successiva i consigli ricevuti. Con la copertura televisiva c’è grande visibilità, siete molto più esposti ma deve essere da stimolo, l’arbitro moderno debe capirne di calcio”.

In sala c’è anche Elenito Di Liberatore, Componente CAN: “Questa categoria è come l’ultimo chilometro nel ciclismo, gli auricolari sono stati una grande responsabilizzazione degli assistenti, che ora devono entrare nel ritmo gara, capire la soglia tecnica” dice rivolto al gruppo degli assistenti, e poi lascia la parola a Rocchi: “Voi siete la nostra primavera, e come ogni squadra di calcio forte abbiamo una primavera forte. Nel vostro percorso riceverete tante soddisfazioni ma anche delusioni, e l’essere forti si vede proprio in quei momenti. Noi cerchiamo arbitri che abbiano grande forza e grande coraggio. Erroneamente si pensava che la tecnologia avrebbe abbassato il livello degli arbitri, invece oggi abbiamo arbitri ancora più forti perché reggono lo stress dell’errore. Siate responsabili e coraggiosi nelle vostre scelte”.