Arbitri: Sozza per Juventus-Atalanta, e ora che dirà Gasperini? Colombo per Napoli-Fiorentina

Le scelte di Rocchi per la 28esima giornata di A: Inter-Monza a Zufferli, Lecce-Milan a Doveri, Empoli-Roma a Di Bello. Fermati Pairetto e Marchetti

Sopravvissuto all’ennesima settimana di polemiche arbitrali, e con l’organico ancora contato, il designatore Rocchi ha scelto Sozza per la partitissima di domenica sera tra Juventus e Atalanta. Fermati invece Pairetto, dopo i gravi errori in Roma-Como, e Marchetti che non ha convinto in Juventus-Verona. Secondo turno di stop per Abisso dopo il flop in Parma-Bologna mentre un big come Mariani è stato mandato in B per lo scontro diretto promozione Spezia Pisa.

Rocchi ha gli arbitri contati

Va detto che tra sospensioni e infortuni il designatore ha gli…arbitri contati. Davide Di Marco non è ancora rientrato da un Milan-Venezia di metà settembre, Matteo Marcenaro è fermo da prima di Natale. Anche Daniele Chiffiè fermo dal 16 febbraio dopo Parma-Roma. Marco Guida è ancora infortunato ma almeno è potuto andare in sala VAR per Lecce-Udinese.

Sozza portafortuna dell’Atalanta

Sarà dunque Sozza di Seregno a dirigere Juventus-Atalanta e stavolta Gasperini, che si è spesso lamentato degli arbitraggi, non potrà dir nulla. Con il fischietto lombardo la Dea ha perso una sola gara nei sette precedenti, con 5 vittorie e un pareggio. L’unica volta in stagione è stato in Verona-Atalanta 0-5, quindi può dirsi un portafortuna per i bergamaschi. Con la Juve invece il bilancio è di i 3 successi, 2 segni X, 1 sconfitta. Fra le mura di casa: 1-0 con la Fiorentina e 1-1 col Napoli nel 2021-2022, 1-0 con la Roma la stagione scorsa. In trasferta: 1-2 rimediato dal Genoa nel 2021-2022 e 1-1 a Bologna nel 2022-2023 e infine l’ultimo precedente, il derby col Toro vinto quest’anno.

Colombo per Napoli-Fiorentina

L’altra partita di cartello di giornata, Napoli-Fiorentina, è stata assegnata a Colombo, che era tornato ad alti livelli prima di sbagliare in Cagliari-Juve (non vide rigore netto su Vlahovic) e che era stato IV uomo in Napoli-Inter. Nonostante le polemiche la prova di Doveri, che aveva diretto al Maradona con due rigori contestati in particolare quello per il mani di Dumfries, è stato giudicata positiva dall’Aia che lo ha riproposto in A per Lecce-Milan.

Di Bello continua a farla franca

Chi è invece sempre o quasi giustificato è Di Bello, appena sufficiente in Verona-Fiorentina ma reduce da altre prove opache. Il fischietto brindisino dirigerà Empoli-Roma. Fourneau continua a fare strada e dirigerà Parma-Torino.

Zufferli per Inter-Monza

Chi ha assunto ormai stabilmente il rango di big è Zufferli, che arbitrerà Inter-Monza, gara di terza fascia ma pur sempre a San Siro e con i campioni d’Italia. Chiudono il quadro Fabbri per Cagliari-Genoa, Ayroldi per Como-Venezia, Rapuano per Verona-Bologna e Piccinini per Lazio-Udinese.