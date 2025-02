Juventus, Carlo Nesti costretto a spiegare articolo su errori arbitri pro-bianconeri dopo valanga di accuse

La rubrica del giornalista piemontese "l'Arbitrometro" sancisce che i bianconeri abbiano +11 punti per errori a favore, che polemica

Quale sarebbe la classifica di Serie A senza errori arbitrali? Carlo Nesti, ex giornalista Rai e noto telecronista, ebbe l’idea di inventare “L’Arbitrometro”, il bilancio dei favori e torti delle prime dieci squadre. Dopo anni di numerosissimo seguito è però giunto un momento inatteso: le dure proteste furiose dei tifosi bianconeri. In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista è quasi obbligato a giustificarsi per i conti sulla Juve che aveva fatto riprendere dalla Gazzetta dello Sport. Il chiarimento e la spiegazione tecnica.

Il chiarimento di Carlo Nesti sull’Arbitrometro

Carlo Nesti, attraverso il suo canale Youtube rispiega le origini e l’idea dell’Arbitrometro dopo che tante accuse erano arrivate da parte dei tifosi bianconeri: “Cari amici, l’idea, e unicamente l’idea, dell’Arbitrometro è mia, e risale a molti anni fa. Avevo pensato che un modo di offrire un supporto razionale alle discussioni dei tifosi, su torti e favori arbitrali, era contare gli episodi in questione. Mi sono affidato, perciò, al grande statistico Massimo Fiandrino, assolutamente “super partes”, come me, e gli ho chiesto di effettuare questi conteggi, affidandosi ad una fonte autorevole. Quale? Ovviamente, il primo quotidiano sportivo italiano, un giornale che è stato anche il primo, assoluto, nel nostro paese: “La Gazzetta dello Sport”.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giornalista poi aggiunge: “Nel settore mediatico nazionale, non ci può essere nulla di più prestigioso. Così, sulla base della “moviola” del lunedì della “rosea”, è nato l’Arbitrometro, che, per anni, è stato pubblicato da Fantagazzetta (ora Fantacalcio), ed ora viene divulgato da Telelombardia.”

Nesti, il messaggio ai tifosi della Juventus

Il giornalista Carlo Nesti manda un messaggio ai tifosi bianconeri dopo le dure polemiche relative ai conteggi dell’Arbitrometro: “Se molti tifosi della Juventus criticano “La Gazzetta dello Sport”, sono dispiaciuto, ma non sono in grado di trovare una alternativa migliore. Massimo Fiandrino è semplicemente un “notaio”, che prende atto dei rilevamenti della “rosea”, sulla base di quanto visto sui campi di gioco, e sulle televisioni principali. Il giornale della Gazzetta dello Sport non è stato per niente tenero nei confronti della Juve soprattutto negli anni di Calciopoli.”

Nesti aggiunge: “Si considerano, giusti o ingiusti: gol, rigori, punizioni, fuorigioco, ed espulsioni. È ovvio che le varie sanzioni hanno un peso diverso, anche in relazione al momento della partita. Tuttavia, queste sono valutazioni soggettive, che l’Arbitrometro non può effettuare!”

Clicca qui per i top e flop della 26a giornata di Serie A

I tifosi juventini attaccano la Gazzetta dello Sport

Dopo il chiarimento di Carlo Nesti, non si placano gli animi sul web: “Ma quelli che hanno scritto che mancavano 4 ammonizioni nei confronti della Juve dopo la partita con l’Inter? Ho una certa e Lei e Nesti rimanete “gente seria” nei miei ricordi di ragazzo. Secondo me usare quel giornale non rende giustizia alla vostra professionalità.”

C’è poi chi scrive: “Ma vi rendete conto della serietà del giornalismo in Italia? Questa è la domanda da fare, ma capisco che chi fa parte dello stesso sistema non può immolarsi per cambiarlo. D’altronde per decenni gente facinorosa ha raccontato il calcio e, cambiano i tempi, ma le modalità no.”

E ancora: “Anche quella sulla Juve non è male. Immagino che a Cagliari ci sia stato il favore della mancata espulsione di Vlahovic per simulazione.”

C’è poi chi sostiene: “Partiamo dal presupposto che purtroppo i social sono sempre più usati da odiatori seriali per prendersela con qualcuno e esternare le proprie frustrazioni. Detto questo, per quanto mi riguarda Nesti è un grande professionista, ma se usi la GDS come fonte, si sa dove vai a parare.”

I tifosi restano imbufaliti: “Mi scusi Nesti, ma un giornale che all’estero viene definito la “cheerleader nerazzurra” è attendibile? Non sarebbe meglio fare una media dei tre quotidiani sportivi? O specificare a caratteri cubitali che di quello si parlava?”

E infine: “Rispetto il lavoro di Carlo. il problema che alcuni giornalisti senza nemmeno capire prendono questo Arbitrometro per cavalcare l’onda anti Juve, se poi si va a leggere questi dati la Juve ha saldo -1 ai rigori e -1 alle espulsioni invece sembra la favorita e non è la realtà”.

Clicca qui per altre notizie sulla Juventus

La classifica corretta secondo l’Arbitrometro

Dopo la 23^ giornata di campionato ecco la situazione delle “9 grandi” della Serie A.

JUVENTUS +11 (errori a favore) ATALANTA +10 FIORENTINA +6 MILAN -2 (errori a sfavore) NAPOLI -4 ROMA -4 INTER -13 LAZIO -15 TORINO -32

Clicca qui per la reale classifica di Serie A aggiornata