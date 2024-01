Arbitri, torna la gola profonda de Le Iene: nel servizio di martedì 30 gennaio non sarà solo

Domani il direttore di gara anonimo tornerà a parlare nel programma Mediaset, con lui altri 3 fischietti. Filippo Roma difende il lavoro della trasmissione e risponde alle accuse di Graziano Cesari

29-01-2024 17:00

Le Iene tornano all’attacco degli arbitri: il programma Mediaset ha annunciato una nuova confessione del direttore di gara anonimo che in un precedente servizio aveva denunciato le anomalie interne al sistema arbitrale italiano, suscitando la reazione dell’Aia e spingendo la Figc a presentare un esposto alla Procura di Roma. Stavolta, però, la gola profonda non sarà sola: nel video in programma domani anche le denunce di altri tre arbitri. Intanto la “iena” Filippo Roma risponde alle accuse della Figc e dell’ex fischietto oggi moviolista Graziano Cesari.

L’arbitro anonimo torna a parlare a Le Iene

La gola profonda del sistema arbitrale italiano torna a parlare. Le Iene hanno annunciato una nuova confessione dell’arbitro anonimo che la scorsa settimana aveva denunciato le anomalie interne all’Aia e alla Figc riguardanti la gestione dei direttori di gara e l’utilizzo del Var nel campionato di serie A. Nel servizio in progamma domani nella trasmissione di Italia 1 l’arbitro anonimo, però, non sarà solo: il nuovo servizio de Le Iene conterrà le testimonianze di altri tre direttori di gara riguardanti sia il loro operato che il loro contratto di lavoro.

Arbitri, Filippo Roma difende il servizio de Le Iene

Nuove polemiche in arrivo, dunque, per il mondo arbitrale, ricordando che il primo servizio de Le Iene aveva suscitato scalpore, scatenando la reazione indignata dell’Aia e spingendo la Figc a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, la “iena” Filippo Roma ha confermato che nel servizio di domani si parlerà ancora del sistema arbitrale della serie A. “Confermo che domani sera ci sarà un secondo servizio sulla vicenda arbitri – ha dichiarato Roma – , è un filone che stiamo sviluppando anche alla luce dell’esposto della Figc. Questo ci obbliga a continuare la nostra inchiesta. L’arbitro incappucciato che ho intervistato è ancora in attività, parliamo di uno che la domenica va a San Siro, all’Olimpico e al Maradona, arbitra ancora in Serie A”.

Arbitro anonimo, Filippo Roma risponde a Cesari

Alla radio Roma ha anche risposto a Graziano Cesari, ex arbitro e oggi “moviolista” per Mediaset, che ha bollato come “infame” l’arbitro anonimo protagonista delle confessioni a Le Iene. “Per quanto mi è simpatico Cesari, secondo me ha veramente esagerato – il commento di Roma – . Non puoi definire un infame qualcuno che vuole denunciare un’ingiustizia e che se si fosse fatto vedere a volto scoperto sarebbe stato escluso e licenziato. Le parole di Cesari mi sono sembrate inopportune, mi ha colpito molto il termine ‘infame’. Il problema è che la lotta tra fazioni arbitrali trova nel terreno di gioco lo scontro. De Laurentiis è da un po’ che sottopone la questione al centro, anche Iervolino della Salernitana si sta lamentando perché vede qualcosa che non va”.