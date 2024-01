Arbitri sul piede di guerra, ora vogliono querelare dopo il servizio delle Iene

La mossa dell'AIA dopo la denuncia di un arbitro in attività rimasto anonimo a Le Iene che ha scatenato una nuova bufera: probabile una querela

26-01-2024

Dopo il servizio andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene, in cui un arbitro in attività rimasto anonimo ha denunciato le “gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia”, i fischietti sono sul piede di guerra e passano al contrattacco.

Arbitri sempre più scossi, ecco la mossa dell’AIA

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, proprio oggi l’AIA si riunirà per decidere come intervenire dopo il servizio de Le Iene, che ha scatenato l’ennesima bufera su una classe arbitrale già da tempo nel mirino delle critiche per gli errori sul rettangolo verde acuiti da alcune sviste clamorose del Var come in Inter-Verona per il contatto Duda-Bastoni. Con ogni probabilità l’Associazione Italiana Arbitri deciderà di adire le vie legali dopo le conclusioni del pool di legali che ha visionato il filmato andato in onda su Italia 1.

Le vie legali come forma di tutela nei confronti di tutti gli arbitri

Insomma, l’AIA intende sporgere querela per dare un segnale forte a tutti i suoi associati, che sono più di 32mila. Un modo per far avvertire la presenza dell’Associazione sicuramente agli arbitri di Serie A, chiamati in causa dal fischietto mascherato, ma soprattutto a quei direttori di gara che nei fine settimana vanno incontro a mille difficoltà (e rischi) sui campi dei tornei dilettanti e giovanili. Se ne saprà di più a breve, ma la volontà è quella di agire. Soprattutto in questo delicatissimo momento storico con la faida che si è aperta in vista delle prossime elezioni dell’AIA e lo spettro del commissariamento che aleggia.

Torna la Serie A, Rocchi sarà riuscito a ricompattare il gruppo?

L’arbitraggio di Rapuano nella finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, la furia di Mazzarri e le parole di De Laurentiis (“quest’anno Rocchi sta vivendo un incubo”), quindi la denuncia anonima a Le Iene e i nervi a fior di pelle soprattutto tra gli arbitri più esperti come Orsato e Mazzoleni: sono stati giorni concitati, convulsi, roventi, per Rocchi. Il designatore ha provato a far squadra, a serrare i ranghi, con l’intenzione di stemperare il clima. In tal senso, si guarderà con particolare attenzione alla 22a giornata di Serie A che parte stasera con la sfida tra Cagliari e Torino affidata ad Andrea Colombo.