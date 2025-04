Arbitro aggredito in Sicilia nei playoff U17 con calci e pugni: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030 

Il 19enne direttore di gara era stato picchiato dai tesserati della squadra di casa, ora esclusa dalla competizione: 11 i tesserati sospesi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ancora un episodio di violenza contro un arbitro nel calcio italiano: durante una gara dei playoff U17 in Sicilia, il direttore di gara 19enne è stato aggredito fisicamente dai calciatori e dirigenti del Riposto, club della provincia di Catania. Oggi sono arrivate le maxi-squalifiche: 11 i tesserati sospesi, alcuni fino al 2030.

Arbitro lavoro pericoloso: la denuncia di Guida

Fare l’arbitro non è mai stato facile in Italia, gli episodi di violenza fisica e verbale nei confronti dei direttori di gara continuano a ripetersi ciclicamente sui campi del calcio minore, ma anche i fischietti della serie A continuano a svolgere con difficoltà il proprio lavoro: ieri hanno fatto rumore le parole dell’arbitro napoletano Marco Guida, che ha raccontato di aver chiesto di non dirigere più il Napoli per evitare critiche o attacchi da parte dei tifosi quando non indossa la divisa da arbitro, nella vita di tutti i giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arbitro dell’U17 aggredito in Sicilia

L’ultimo episodio di violenza contro un arbitro è stato registrato in Sicilia, durante la partita dei playoff della categoria Allievi/U17 tra la Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Parede, disputata disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania. Il giovanissimo arbitro, appena 19 anni, è stato aggredito fisicamente da giocatori e dirigenti della squadra di casa: la folla ha circondato il direttore di gara colpendolo con schiaffi e pugni; un dirigente, che svolgeva il ruolo di assistente di gara, lo ha anche colpito con la bandierina.

Ad evitare il peggio, l’intervento di una persona che lo ha trascinato fuori dal campo e poi dei carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini del video dell’aggressione, diventato poi virale sui social network. Per sottolineare la gravità del fatto e mostrare solidarietà al giovane arbitro, l’Aia ha oscurato il proprio sito ufficiale.

Arbitro aggredito in Sicilia: scattano le maxi-squalifiche

Nella giornata di oggi la giustizia sportiva s’è pronunciata su quanto avvenuto a Torre Archirafi, comminando sanzioni esemplari al Riposto e ai suoi tesserati. La squadra è stata infatti esclusa dal campionato Allievi/U17 siciliano e punita con un’ammenda di 500 euro. Ma la parte più severa della sentenza riguarda le squalifiche: 11 persone tra dirigenti, tecnici e giocatori del Riposto sono stati sospesi, 9 delle quali fino al 5 aprile del 2030. Un altro tesserato è stato squalificato fino al 2028, mentre la sanzione per il tecnico è stata limitata a giugno 2025, dato che l’allenatore in un secondo momento ha provato a proteggere il giovane arbitro.