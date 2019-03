Argentina, tutti i tempi delle terze prove in MotoGp

Marc Marquez è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere in Argentina. Sul tracciato di Rio Hondo il campione del mondo ha fissato il tempo di 1'38"471, precedendo Miller e Crutchlow. Nella top ten, e quindi in Q2, anche Vinales, Petrucci, Morbidelli, Valentino Rossi, Dovizioso (caduto senza conseguenze nel finale), Quartararo e un Jorge Lorenzo in decisa crescita.

Questi i tempi

1 MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM 21 1:38.471

2 JACK MILLER PRAMAC RACING 18 00.206

3 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 20 00.255

4 MAVERICK VINALES MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 19 00.357

5 DANILO PETRUCCI MISSION WINNOW DUCATI 19 00.398

6 FRANCO MORBIDELLI PETRONAS YAMAHA SRT 20 00.511

7 VALENTINO ROSSI MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 23 00.710

8 ANDREA DOVIZIOSO MISSION WINNOW DUCATI 16 00.710

9 JORGE LORENZO REPSOL HONDA TEAM 19 00.719

10 FABIO QUARTARARO PETRONAS YAMAHA SRT 20 00.731

11 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA 20 00.780

12 FRANCESCO BAGNAIA PRAMAC RACING 17 00.874

13 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI 19 00.936

14 POL ESPARGARO RED BULL KTM FACTORY RACING 20 00.957

15 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR 20 00.980

16 MIGUEL OLIVEIRA RED BULL KTM TECH 3 20 01.081

17 JOAN MIR TEAM SUZUKI ECSTAR 20 01.144

18 JOHANN ZARCO RED BULL KTM FACTORY RACING 18 01.164

19 ANDREA IANNONE APRILIA RACING TEAM GRESINI 18 01.183

20 TITO RABAT REALE AVINTIA RACING 18 01.449

21 KAREL ABRAHAM REALE AVINTIA RACING 18 01.524

22 HAFIZH SYAHRIN RED BULL KTM TECH 3 19 02.147

SPORTAL.IT | 30-03-2019 15:45