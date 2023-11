Argentinos Juniors, muore in campo baby talento a 14 anni: l’accusa dei genitori

Augustin Lazarte, promessa delle giovanili del club di Baires, è stramazzato al suolo dopo 5' dall'inizio del match e non c'è stato modo di rianimarlo

19-11-2023 12:57

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Una nuova tragedia si è abbattuta nella provincia di Tucuman, in Argentina: nei mesi scorsi un infarto aveva tolto la vita al giovane Fabricio Navarro, classe 2001, poco dopo un allenamento con l’Atlético Tucumán, nel novembre 2022, Andrés Balanta, centrocampista di 22 anni, era morto in campo per uno scompenso cardiaco e ora l’Argentina piange un altro baby-talento scomparso prematuramente.

Lazarte morto 5′ dopo l’inizio della gara

Augustin Lazarte, 14 anni, talento delle giovanili dell’Argentinos Juniors del club di San Martin, è morto questo sabato mentre giocava una partita con i suoi compagni di squadra nel Complesso Natalio Mirkin. Un colpo dovuto al caldo intenso che si è verificato in questa provincia avrebbe causato la tragedia. Secondo i testimoni, l’adolescente, dopo cinque minuti dall’inizio della partita, è svenuto, è caduto a terra e non è più riuscito a riprendersi, nonostante i tentativi di rianimazione.

I genitori accusano: troppo caldo, non si doveva giocare

I genitori – appresa la notizia – hanno protestato perché, nonostante le ripetute denunce, “non è stata effettuata una variazione del calendario delle partite a causa delle alte temperature, che hanno raggiunto i 35°”.

Il club di San Martín ha inviato un comunicato “deplorando l’accaduto”. “Il Club A. San Martín si rammarica profondamente della morte di un giocatore della categoria infantile 2009 dell’Argentinos Juniors, filiale di Tucumán. Accompagniamo tutta la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile e doloroso. Le attività del nostro istituto sono sospese integralmente fino a lunedì 20/11”.

La testimonianza di un giornalista presente sul posto

Drammatica la testimonianza del giornalista Rodrigo Páez Ibañez, testimone dell’accaduto a bordo campo: “Oggi ho dovuto vivere l’esperienza più dolorosa degli ultimi anni in cui ho fatto giornalismo a bordo campo. Oggi ho visto con i miei occhi come il giocatore della categoria 2009 della scuola calcio dell’Argentinos, Agustin, sia caduto a terra. a terra mentre correva senza riuscire più a riprendersi. Ora mi chiedo: il San Martín non può permettersi di non assumere nemmeno un’infermiera che sia presente durante le ore di gioco. Oggi purtroppo l’assistenza per Agustín è stata pari a zero”.