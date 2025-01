Arrigo Sacchi non aspetta più Milan e Juventus, la profezia dell'ex ct

Per il Vate di Fusignano nè rossoneri nè bianconeri possono ancora coltivare speranze di scudetto ma resta aperta la porta per far bene in Champions

Nelle griglie estive nessuno si sarebbe sognato di escludere a priori Juventus e Milan dalla lotta per lo scudetto, men che mai dal quartetto valido per la prossima Champions ma i numeri di inizio stagione dicono il contrario. Nello scontro diretto i bianconeri sono riusciti a risalire al quarto posto mentre per il Diavolo è sempre più dura. Con Napoli, Inter e la stessa Atalanta che volano non c’è più tempo per Arrigo Sacchi: le due grandi big del Nord devono già dire addio allo scudetto.

Juve e Milan, storie parallele

Ci sono alcune analogie tra le due squadre: entrambe hanno cambiato allenatore rispetto alla scorsa stagione (il Milan due volte) e hanno fatto acquisti importanti, entrambe sono state discontinue in stagione anche se secondo Sacchi qualche differenza c’è. L’ex ct spiega alla Gazzetta: “Penso che le due situazioni siano abbastanza differenti e mi spiego. La Juve ha iniziato un nuovo percorso, bisogna dare tempo a Thiago Motta di trasmettere le sue idee… Per il Milan, invece, la storia è un po’ diversa. Ha compiuto, nel giro di pochi mesi, due rivoluzioni: prima con Fonseca e ora con Conceiçao. Ci vuole pazienza e, soprattutto, la società ha il dovere di supportare il lavoro del nuovo allenatore.

Sacchi indica il compito di Conceicao: “Il Milan, essenzialmente, dipende da due giocatori: Leao e Theo Hernandez. Quando questi vanno, tutta la squadra gira. Altrimenti sono guai. Tocca a Conceiçao tenere i due sempre sul pezzo in modo che si possa risalire in classifica e centrare la qualificazione Champions”.

La sentenza di Sacchi su Milan e Juve

Poi arriva la sentenza: “Detto che la Juve ha strameritato di vincere contro il Milan e che i bianconeri mi sembrano in crescita, va anche sottolineato che per queste due squadre la corsa scudetto è compromessa. Tutto può succedere, per carità, però mi pare che il Napoli e l’Inter viaggino a una velocità decisamente superiore. A questo punto, dunque, sia il Milan sia la Juve hanno l’obbligo di proseguire il cammino in Champions League”