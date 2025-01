Juventus, i conti non tornano: ogni punto è costato 3,5 milioni di euro finora

La classifica delle big di A che hanno speso meglio i propri soldi nella prima parte della stagione vede in testa la Fiorentina e ultima la Juventus

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Al termine del girone d’andata quanto è costato ogni punto conquistato dalle otto big della Serie A? Se lo è chiesto Calcio e Finanza, che ha tenuto conto di diversi fattori per capire quale club ha speso meglio i propri soldi. Se in questa speciale classifica il primo posto spetta sorprendentemente alla Fiorentina, l’ultima piazza è invece di proprietà della Juventus.

Serie A, ecco quanto costa un punto: le migliori tre

Al giro di boa (Inter, Fiorentina e Milan hanno una partita da recuperare, ndr) Calcio e Finanza è riuscito a stimare il costo di ogni singolo punto collezionato dalle otto squadre di punta del campionato italiano, considerando alcuni parametri come stipendi, cartellini e ammortamenti. Insomma, chi ha speso meglio?

Al primo posto campeggia la Fiorentina, che in realtà occupa la sesta posizione in Serie A con 32 punti. Per la Viola, che vanta un costo rosa pari a circa 45 milioni, ogni punto è venuto a fare 1,4 milioni. Alle spalle della squadra di Palladino, che in questo periodo non sta affatto brillando, ecco la Lazio del sempre attento ai bilanci Lotito. Nonostante le partenze estive di diverse stelle come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, le aquile sono quarte a quota 36, spendendo 1,43 milioni di euro per ogni punto fin qui messo in cassaforte. Chiude il podio l’Atalanta, che è in piena lotta per lo scudetto. Ogni punto dei 43 totalizzati è costato 1,58 milioni.

Juventus, i conti non tornano: i numeri del flop

Sono i bianconeri a chiudere una classifica che vede il Napoli al quarto posto (2,22 milioni) seguito da Inter (2,32), Milan (2,85) e Roma (3,02). Nella prima parte della stagione 2024/25 i conti in casa Juventus proprio non tornano.

Seppur ancora imbattuta, la squadra affidata in estate a Thiago Motta ha totalizzato 34 punti, 13 in meno rispetto al Napoli capolista, e ogni punto è costato ben 3,49 milioni avendo messo a referto costi che superano i 115 milioni.

Il mercato per la svolta: Cambiaso ago della bilancia

I troppi pareggi, una rosa mal assemblata e l’emergenza infortuni hanno finora condizionato il cammino della Signora. Dopo il flop in Supercoppa, Giuntoli ha sbloccato il mercato regalando subito due pedine al tecnico italo-brasiliano: il terzino destro portoghese Alberto Costa e l’attaccante Kolo Muani, preso in prestito secco dal Paris Saint-Germain. Ma non basta.

I soldi per finanziare altre operazioni potrebbero arrivare dal Manchester City, pronto a ingolosire la Juve con un’offerta choc da 65 milioni di euro per Cambiaso. In caso di addio al calciatore della Nazionale, i bianconeri sarebbero pronti a sferrare l’assalto ad Hancko del Feyenoord, provando poi a prendere anche uno tra Tomori, Danso e Araujo.