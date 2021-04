Arriva l'Empoli, l'Ascoli ci prova: con Sottil media playoff

Lotta promozione e salvezza si incroceranno sabato pomeriggio al “Del Duca” in Ascoli-Empoli.

Da una parte i marchigiani reduci da tre vittorie consecutive e in piena corsa anche per evitare i playout, dall’altra la capolista che in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta della Salernitana contro il Monza potrebbe già festeggiare la promozione in Serie A con tre giornate d’anticipo.

L’Empoli ha raccolto soltanto un punto e segnato un solo gol negli ultimi due incroci di Serie B contro l’Ascoli (un pareggio e una sconfitta), dopo aver vinto i quattro precedenti realizzando almeno due reti a match (2.3 di media a partita).

L’Ascoli ha vinto le ultime tre partite di campionato: l’ultima volta che i marchigiani hanno registrato quattro successi di fila in Serie B risale allo scorso luglio.

I bianconeri sognano la salvezza diretta dopo la svolta coincisa con l’arrivo in panchina di Andrea Sottil: la gestione del tecnico torinese ha portato finora 31 punti in 20 partite di campionato. Sottil sarebbe 6° in classifica in Serie B considerando solo il suo periodo sulla panchina marchigiana.

L’Empoli è imbattuto da 28 partite di campionato (13 vittorie e 15 pareggi): l’ultima squadra ad aver registrato una striscia più lunga senza sconfitte in Serie B è stato lo stesso Empoli nel 2019 (34).

Riad Bajic ha realizzato nove reti con la maglia dell’Ascoli in questa Serie B, di cui solo due in casa. Il bosniaco ha già segnato all’andata contro l’Empoli e contro nessuna squadra ha trovato il gol in entrambe le sfide stagionali nella competizione.

Stefano Moreo ha realizzato quattro gol in questa Serie B, tutti in gare giocate da titolare – l’ultimo risale alla gara d’andata contro l’Ascoli nel dicembre 2020.

