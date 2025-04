Arsenal-Real Madrid, moviola: il rosso nel finale e il rigore negato che tiene in vita Ancelotti

La prova dell’arbitro Peljto all’Emirates nell’andata dei quarti di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ne ha ammoniti 2

43 anni, Irfan Peljto – la scelta per Arsenal-Real Madrid – è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche 8 gare in Champions in carriera. Peljto appartiene alla generazione che ha vissuto la guerra e l’assedio di Sarajevo. Avevo otto anni quando nella primavera del 1992 iniziò l’assedio della capitale bosniaca. Avvocato di professione, con il suo lavoro nella sua città natale, ha avuto la passione per l’arbitraggio fin dall’infanzia. Suo padre, Mesud, era un assistente arbitro della FIFA. “Sono nato arbitro perché mio padre era un arbitro. Mio padre mi disse: ‘Prendi le tue scarpe da corsa e vieni con me’, e mi portò a una pista di atletica e mi disse di correre sette giri in 12 minuti. ‘Se ci riesci, posso aiutarti. Posso darti consigli e supporto, ma non posso correre per te’, spiegò. Superai il test e iniziai ad arbitrare.Ha diretto in passato 2 volte Juve, Fiorentina e Roma e 1 volta Lazio, Atalanta l’Inter. Da dimenticare l’ultimo precedente con la Roma, quando prese diverse sviste nella sconfitta in Olanda con l’Az Alkmaar. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Peljto con Arsenal e Real

E’ stata la seconda volta per Peljto con il Real Madrid. La scorsa stagione è stato lui a dirigere la gara di andata degli ottavi di finale, vinta dal Real Madrid per 0-1 a Lipsia. Per l’Arsenal è stata la terza partita con il bosniaco, ma la prima in Champions League e all’Emirates. Le due precedenti erano in Europa League e vinsero entrambe: 0-1 a Bode e 0-3 a Molde. In questa stagione, l’arbitro della Bosnia-Erzegovina aveva già diretto diverse partite importanti. Era presente nella vittoria del Barcellona per 3-0 sul Brest in Champions League, nella vittoria dell’Athletic per 2-0 sul Fenerbahçe e nella vittoria della Spagna per 4-1 sulla Svizzera a Ginevra

L’arbitro ha espulso Camavinga

Coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegovic e Beljo con Gigovic IV uomo e i tedeschi Dankert al Var e Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito Partey e Camavinga che poi nel finale è stato espulso per doppia ammonizione-

Arsenal-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ su colpo di testa di Thomas c’è Asencio che colpisce con il braccio in area, check del Var per un possibile rigore ma poi l’arbitro riprende con un corner per l’Arsenal. Al 18′ Odegaard commette fallo su Modric mentre sta pressando e il bosniaco Peljto gli fa notare che è fallo e chiede ai compagni di smetterla di protestare.

Al 54′ Thomas Teye Partey viene ammonito. Fallo su Camavinga: l’arbitro prima lascia il vantaggio. poi estrae il cartellino. Al 68′ giallo proprio per Camavinga per un fallo al limite dell’area da cui nasce poi il raddoppio di Rice. Era diffidato e salterà il ritorno. Al 96′ però arriva il rosso per Eduardo Camavinga! Secondo giallo per il mediano, che calcia il pallone dopa il fischio dell’arbitro. Dopo il recupero Arsenal-Real Madrid finisce 3-0.