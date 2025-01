Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 20 gennaio 2025, Paolini 4°. Anna Kalinskaya scende. Perché ranking è fermo

La bielorussa avanti, davanti alla polacca e alla statunitense: quarta piazza per l'azzurra nel ranking che non subisce alcuna variazione in considerazione dello svolgimento degli Australian Open

In attesa della conclusione degli Australian Open 2025 e dell’aggiornamento effettivo della nuova classifica, qualcosa si muove. A Melbourne si era giunti con un quadro leggermente cambiato nella top 10 del ranking WTA e così è anche oggi. Vertice occupato dalla bielorussa Aryna Sabalenka che continua a dominare e a tenere a distanza, per ora l’avversaria più minacciosa, ovvero Iga Swiatek nel ranking aggiornato.

Dietro di loro, la statunitense Coco Gauff che, per ora, non è ancora minacciata seriamente dall’azzurra Jasmine Paolini, già uscita di scena agli AO ad opera dell’ucraina Elina Svitolina.

Nuova classifica WTA 20 gennaio 2025: Sabalenka 1°

Inevitabile, la cima della classifica è occupata per ovvie ragioni da Aryna Sabalenka, la numero 1 della classifica mondiale davanti alla rivale polacca Iga Swiatek fermata per doping mesi fa e che oggi ha ricevuto una notizia incoraggiante dalla Wada. Lo stop, ricordiamo risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa che ha avuto ripercussioni sul presente e sulla attuale supremazia della bielorussa.

Il dominio di Aryna prosegue, dunque. E per via degli AO che “fermano“, freezano il ranking condizionato dal primo torneo del Grande Slam. La classifica ribadisce, ancora una volta, la superiorità della bielorussa che pure si è trovata dietro – e non per poche settimane – in passato alla polacca. La strategia di Sabalenka, oltre che potenza e stato di forma, stanno portando ai risultati sperati, mentre Swiatek deve recuperare punti e risultati per contenere la distanza. Dietro le due rivali più forti del circuito, la statunitense Gauff in 3° posizione. Peccato per Paolini, che compare 4° nel ranking, ma che avrebbe potuto avanzare nel singolare se non avesse incontrato Svitolina particolarmente in forma.

Jasmine, al suo best ranking da quando è pro, è uscita di scena troppo presto rispetto alle aspettative dopo una stagione pazzesca e lo stato di grazie degli ultimi mesi del 2024 che avevano suggerito traguardi diversi agli AO 2025.

I successi rimangono, certo, dalle Olimpiadi, alla Billie Jean King Cup 2024 e anche le Finals.

Jasmine ha aumentato il divario dalla cinese Zheng ma è consapevole, al pari del suo coach il pluripremiato Renzo Furlan che questo privilegio va tutelato con la formula giusta.

Top ten cambiata, conferma Paolini 4°

Senza ulteriori specifiche, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata: da registrata qualche variante che riguarda la top 10 nella parte bassa. L‘azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking anche nella settimana del 13 gennaio 2025. Pegula sale di una posizione a discapito di Rybakina, mentre Kasatkina e Krejcikova si invertono:

Aryna Sabalenka 9656 Iga Swiatek 8120 Coco Gauff 6888 Jasmine Paolini 5399 Qinwen Zheng 5325 Jessica Pegula 4801 Elena Rybakina 4723 Emma Navarro 3409 Barbora Krejcikova 3213 Daria Katatkina 3151

Come si evince dai punti accumulati, la forbice tra Jasmine e la cinese aumenta per via della situazione anno su anno, in attesa dell’epilogo degli AO 2025.

Anna Kalinskaya, ranking giù

L’effetto Sinner sulla classifica di Anna Kalinskaya pare stia svanendo del tutto in questo avvio 2025, per via anche della sventura e il malore accusato nell’ultimo torneo dopo l’andamento non esaltante anche a Brisbane.

Tra alti e bassi, Anna occupa la posizione numero 16 del ranking pubblicato pure questa settimana, in cui Kalinskaya perde ancora peso rimanendo, comunque, nella top 20 della classifica WTA femminile. La tennista di origine russa paga l’inizio difficoltoso della stagione e l’uscita di scena prematura proprio al primo appuntamento con lo Slam.