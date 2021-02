Ascoli, il ritorno di Venditti: "Come il primo giorno di scuola"

Novità di mercato in casa Ascoli. Il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio di Vincenzo Venditti, che era svincolato dopo la fine del contratto con la Fermana.

Il portiere classe ’97 completerà il reparto alle spalle di Nicola Leali e Mouhamadou Sarr.

Si tratta di un ritorno essendo già stato nella rosa dell’Ascoli tra il 2015 e il 2018.

Queste le sue prime parole dopo il nuovo tesseramento: “Tornare all’Ascoli è bellissimo, ieri mi sono aggregato alla squadra ed è stato come il primo giorno di scuola, ho grande entusiasmo perché sono reduce da mesi difficilissimi in cui non ho potuto assaporare la vita di spogliatoio. Ho ritrovato Quaranta, con cui ho condiviso un anno in Primavera, il direttore sportivo Polito e l’allenatore dei portieri Petrazzuolo, entrambi a Castellammare nella mia esperienza alla Juve Stabia. L’esperienza di Fano è stata abbastanza positiva, mi sono ambientato subito perché c’erano tutti ex Ascoli, Parlati, Paolini, Carpani, Baldini. A dicembre mi sono trasferito alla Fermana, ma l’esperienza è durata un paio di mesi perché a marzo hanno sospeso i campionati”.

OMNISPORT | 12-02-2021 15:40