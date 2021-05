Aspettando la Juve, Lapo esulta: che rivincita con la Francia

L’Eurovision Song Contest incorona i Maneskin, che con la loro Zitti e buoni staccano la francese Barbara Pravi e riportano il contest musicale all’Italia dopo oltre trent’anni. L’ultimo successo italiano risale infatti al 1990, con l’affermazione di Toto Cutugno. Da allora, prima di ieri sera, ci sono stati i due secondi posti di Raphael Gualazzi e Mahmood e il terzo de Il Volo nel 2015. A celebrare sui social la vittoria della Band che ha vinto l’ultimo festival di Sanremo anche Lapo Elkann, che a poche ore dalla sfida cruciale della Juventus contro il Bologna che può valere l’accesso alla prossima Champions League, non ha perso l’occasione per prendere in giro i francesi con due tweet capaci di scatenare l’ironia dei tifosi della azzurri.

Lapo scatena i tifosi azzurri

Nel primo post, con tanto di gif di Cannavaro che alza al coppa del Mondo del 2006 nel cielo di Berlino e scritta “campioni del Mondo”, il rampollo di casa Agnelli ha scritto:

Manesckin il cielo è azzuro sopra Rotterdam #Eurovision2021 #ESCita

Duplice il riferimento di Lapo, da un lato una vittoria che sa di rivincita per la sconfitta 1-2 proprio per mano dei francesi nella finale degli Europei giocata a Rotterdam nel 2000 con il golden gol di David Treseguet a condannare gli azzurri, d’altro canto un modo per ricordare la vittoria del mondiale 2006. E il tweet coglie nel segno, tanto da fare incetta di consensi e risposte. C’è chi si unisce ai festeggiamenti e scrive: “Grande Lapo! Una botta incredibile” e ancora: “Che soddisfazione!! Mi sembra di aver vinto i mondiali. Almeno nella musica ci prendiamo qualche rivincita. Sono sempre stati i miei preferiti anche a X-Factor. Bella musica“. Non manca comunque chi fa notare a Lapo l’errore contenuto dal suo messaggio: “A Lapo manca una R“.

Il secondo messaggio di Lapo

Passano pochi minuti, e Lapo torna a prendere di mira i francesi. Foto di Grosso che batte Fabien Barthez nel rigore decisivo del mondiale 2006, classifica dell’Eurovision Song Contest e messaggio di buonanotte:

Good night from Italy with #Eurovision #Escita2021 #maneskin.

E ancora una volta, i tifosi azzurri dimostrano di apprezzare e commentano di gusto: “Finalmente vinciamo un europeo a Rotterdam… anche se con ventun anni di ritardo”, oppure: “Lapo abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene“, “Grande Lapo non gli passa più a questi”, “Toccata pianissimo“. Non manca comunque chi fa una richiesta a Lapo: “Grande Lapo, sarebbe bello che questo nazionalismo venga fuori anche nella tutela delle maestranze italiane di Stellantis. Non lo dico per polemica, ma per sprone. Abbiamo più talento di loro, in tutto! Sfruttatelo, non disperdetelo. Con stima” e chi sarcasticamente scrive: “Non potendo alzare altre coppe in Europa…“, con chiara illusione alla stagione non proprio esaltate delle squadre italiane nelle coppe europee.

